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Epic 副总裁：虚幻 5 演示所需 GPU 性能接近 60fps 的堡垒之夜

2020/7/1 13:33:03来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月1日消息 据外媒 pcgamesn 报道，Epic 的工程副总裁尼克 · 彭瓦登（Nick Penwarden）称，上个月 Epic Games 所发布的虚幻 5 演示 demo 相比运行 60 帧堡垒之夜所需要的 GPU 渲染时间并不会更多（PS5 同平台比较）。

IT之家了解到，堡垒之夜 PC 版配置要求相当低。据Baidu百科，堡垒之夜最低配置和推荐配置的 GPU 分别为英特尔 HD 4000 和英伟达 GTX 660 级别。故如果运行 UE5 演示 demo 时仅需 Fortnite 在次世代主机上 60fps 的 "渲染需求"，那么可以称 Epic 真的开发出了一款为低端硬件平台提供使用的游戏引擎。

当然，几何渲染并不是 GPU 的全部工作，渲染演示也不完全等同于实时游戏，GPU 也不是决定游戏性能的唯一硬件，但几何渲染确实占据了 3D 图形渲染的大部分需求，而 GPU 也确实是大多数游戏中最重要的一部分。故这二者并不能视为等价，但可以暂作参考。

值得一提的是，虚幻引擎 5 主要基于两大全新核心技术——Nanite 和 Lumen。其中 Nanite 是 “虚拟微多边形几何体”，其允许开发者导入电影 CG 级质量的模型素材到游戏中，以此减轻 GPU 的渲染负担（前提是有一个固态硬盘）。

总结，目前看来，开发者的目标是软件优化和硬件的升级同步进行，而非仅仅依靠更强的显卡提升性能。

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关键词：虚幻5

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