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德国警方突袭 Wirecard 总部，调查 21 亿美元会计丑闻

2020/7/1 18:46:15来源：新浪科技作者：友亚责编：孤城评论：

北京时间 7 月 1 日晚间消息，据国外媒体报道，慕尼黑检方今日表示，作为对德国支付巨头 Wirecard 会计丑闻进行调查的一部分，德国检方和警方今日对 Wirecard 总部和另外四处房产进行了搜查。

德国检方称，共有 12 名检察官和 33 名警官参与了今日的突袭行动，以调查 Wirecard 是否涉嫌欺诈，包括操纵市场。

据悉，检察官目前正在调查 Wirecard 董事会成员亚历山大 · 冯 · 诺普（Alexander von Knoop）和苏珊 · 斯泰德尔（Susanne Steidl），以及刚刚离职的 CEO 马库斯 · 布劳恩（Markus Braun）和前首席运营官（COO）简 · 马沙莱克（Jan Marsalek）。

Wirecard 上月中旬宣布，外部审计机构安永无法核实该公司本应存放在亚洲银行中的 19 亿欧元（21 亿美元）现金。随后，Wirecard 又发布声明称，下落不明的这 19 亿欧元现金余额可能根本不存在。6 月 25 日，Wirecard 申请破产，欠下债权人近 40 亿美元。

该案已经引发了欧盟的关注。6 月 26 日，欧盟委员会采取罕见行动，要求 “欧洲证券和市场管理局”（ESMA）调查德国联邦金融监管局（BaFin），以评估 BaFin 的监管措施是否足以保护投资者对欧盟市场的信心。

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关键词：德国Wirecard

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