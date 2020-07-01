拼多多股权结构最新变化：黄峥持股比例降至 29.4%

7 月 1 日晚间消息，今日，拼多多创始人黄峥通过全员信宣布卸任公司 CEO，由公司原 CTO 陈磊接任，黄峥本人继续担任董事长。黄峥表示，之后将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构。

与此同时，黄峥在拼多多的持股比例也发生了变化。最新披露的 SEC 文件显示，黄峥持股比例从今年 4 月的 43.3% 降至最新的 29.4%。相应的，其拥有的投票权也从 88.4% 降至 80.7%。

此前，黄峥所持的股份主要由三部分构成，大部分为其个人持股，一部分是通过 Pure Treasure Limited 公司持股，一部分是通过 Walnut Street Management, Ltd. 公司持有。后面这两家公司由黄峥控制，但均有小股东。其中，Pure Treasure Limited 公司为黄峥与一位天使投资人共同拥有；Walnut Street Management, Ltd. 公司为黄峥与创始团队共同拥有。

在全员信中，黄峥提到，将按照 IPO 时的承诺，与创始团队共同捐赠股份成立繁星慈善基金，为此，将 Walnut Street Management, Ltd. 公司持有的拼多多股份捐出 113,548,920 股普通股（约占公司总股份的 2.37%）。。

而黄峥与天使投资人共同拥有的 Pure Treasure Limited 公司，持有拼多多 551,154,700 股普通股。其中，180,382,480 股（占公司总股份 3.77%）属于该天使投资人，此次全部划转至该天使投资人名下，不再由黄峥控制。

另外，黄峥拿出自己名下的 370,772,220 股普通股（占公司总股份的 7.74%）给到拼多多合伙人集体，用以完善合伙人制度。黄峥称，其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力和蓄电池；一部分可以作为未来管理层的补充激励。

通过这次变更调整，在拼多多的上层持股主体中，将不再有黄峥与其他股东共同拥有但由黄峥控制的主体。