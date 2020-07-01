浪潮遭遇英特尔 “暂停供货”，别再把鸡蛋只放在一个篮子里

2020 下半年的第一天，业界就有大事件。

今天，有关全球第三、国内最大的服务器厂商 “浪潮遭遇英特尔断供”的传闻在业内引起热议。

在关注事件本身进展的同时，我们也不得不再次对 “加强自主可控能力”的话题老生常谈。

不是断供，号称临时性 “暂停”供货

今日，有消息称浪潮被加入美国出口管治名单。英特尔产品出口至浪潮的产品在 6 月 29 日子夜 11：59 暂停，除非遇到以下情况，否则禁令不得恢复：获得了所需的授权；美国商务部认定浪潮电子信息产业有限公司及 / 或浪潮集团不受制于该要求；或者英特尔认为产品不受制于 EAR（美国《出口管理条例》）。

一时间，关于 “浪潮遭遇英特尔断供”的传闻在业内引起广泛热议。受断供传闻影响，浪潮股价今日下午开盘后一度跌停，随后才逐步回升。

对于断供传闻，有媒体报道称，英特尔方面回应称：“英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时我们将恢复对此客户的供货。”

如果相关报道属实，那么这算不上绝对意义上的 “断供”，而是 “暂停供货”。另据媒体报道称，浪潮相关负责人表示目前浪潮的经营一切正常。

美国持续打压中国科技企业，未来供应链充满不确定性

不过还有一个长期以来的现实却是，由于英特尔 x86 在服务器芯片市场的几乎垄断地位，包括浪潮在内的绝大多数中国服务器厂商，一直无法摆脱对英特尔在底层芯片架构上的重度依赖。

根据 Gartner 的 2020 年 Q1 报告数据，浪潮占中国服务器 37.6% 的市场份额位居第一，全球 9.6% 的市场份额位居第三。而且英特尔也是浪潮第一大供应商，2019 年采购额 178.96 亿元，占比 37.53%；2018 年采购额 145.76 亿元，占比 31.51%。

这样的体量，让作为芯片供应商的英特尔肯定不想断供自己的大客户，但包括英特尔在内的美国企业有时候也是身不由己。

近期，为了打压中国企业尤其是打压中国科技企业，美国政府动作不断。据多家外媒报道，美国国防部已经决定将 20 家中国高科技企业列为 “中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单，其中就包括中国移动、中国电信、华为、海康威视、曙光信息产业公司以及浪潮集团等。这为美国采取新的制裁措施奠定了基础，任何存在技术优势或市场优势的中国高科技企业，都可能因此类借口遭到美国的无理打压。

因此，虽然这次不是绝对意义上的 “断供”，只是临时 “暂停供货”，但在如今波诡云谲的国际环境下，包括浪潮在内的中国服务器厂商的未来、尤其是供应链方面仍然面临一些不确定性，甚至所有中国 ICT 企业都有可能面临被美国 “卡脖子”的危机。

加强自主可控，基于 ARM 的鲲鹏生态是可选的 “另一个篮子”

上述清单中，包括浪潮、曙光等中国服务器巨头厂商也不能幸免。据媒体报道，中科曙光有关人士称，英特尔为公司供货商，但缘于公司去年 6 月已被美国商务部列入 “实体名单”，目前评估影响有限，公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链。

如果认清当前国际形势、尤其是供应链形势，不难看出，无论是对于浪潮、曙光还是联想等中国服务器巨头厂商来说，如果还 “把鸡蛋只放在一个篮子里”显然已经不那么稳妥。按照美国政府的一贯作风，即使今天不打压你，难保哪一天就会对你动手，任何一家中国服务器厂商随时都有被美国断供的风险，“加强自主可控能力”已经迫在眉睫。

当然，如果让每个服务器厂商都去做底层架构和芯片的自研也不现实，如今已经与英特尔 x86 架构展开竞争的基于 ARM 架构的华为鲲鹏生态正在逐渐壮大。前不久，新华三已经入局华为鲲鹏生态，推出了采用华为鲲鹏 920 芯片的服务器产品包括 H3C UniServer R4960 G3 服务器等产品。在近期中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目中，基于鲲鹏处理器的服务器全面入围，中标达 19563 台，其中中移系统集成（H3C）13475 台，华为 TaiShan 服务器 6088 台，在鲲鹏所参与的标段中占比超过 67%。

截至目前，全球已经有十几家整机伙伴基于鲲鹏主板推出了服务器及 PC 产品，并已批量上市；全国已成立 16 个鲲鹏生态创新中心，600 多家 ISV 伙伴推出了超过 1500 款通过鲲鹏技术认证的产品与解决方案，在政务、金融、电信、互联网领域实现了广泛应用。

与此同时，部分中国运营商已开展基于 ARM 服务器的网络虚拟化研究和测试，为了更好的提高网络安全性和可靠性，运营商希望打造双平面的数据中心基础设施，通过共同发布电信行业 ARM 技术白皮书，聚焦电信场景和共性技术，推进服务器生态的繁荣。

虽然各司其职，是较为理想的、健康良性的供应链生态；但在非常时期，尤其是全球供应链充满诸多不确定性的情况下，做好备份、有两手准备总是好的。