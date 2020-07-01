瑞幸宣布内部调查基本完成：2019 年 4 月就开始伪造交易

7 月 1 日消息，瑞幸咖啡宣布内部调查基本完成，瑞幸咖啡特别委员会发现，伪造交易始于 2019 年 4 月。

瑞幸咖啡特别委员会发现，公司在 2019 年的净收入被夸大了大约 21.2 亿元人民币，公司的成本和费用在 2019 年被夸大了 13.4 亿元。

瑞幸咖啡董事会决定要求陆正耀辞去董事和董事长职务，同时瑞幸咖啡公司董事会解雇了前 CEO 钱治亚和前 COO 刘剑。