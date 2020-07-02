消息称印度或劝阻本国电信运营商采购华为和中兴设备

据国外媒体报道，知情人士表示，印度可能会建议本国电信网络运营商避免采购来自华为和中兴通讯的设备。

匿名知情人士表示，印度政府还计划审查其国有企业 Mahanagar Telephone Nigam 和 Bharat Sanchar Nigam 与中国企业的现有合同。此事仍在讨论当中。

他们说，印度通信部已经就使用中国网络设备的问题与包括 Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm 和 Vodafone Idea 在内的多家私营电信公司进行了接洽。该部门尚未对此发表评论。

在获准参与试验后，包括华为在内的中国的电信设备供应商一直希望争取印度的 5G 网络建设合同，成为该国 5G 网络项目的主要设备供应商。美国和其他国家的呼吁禁止从这些中国公司采购 5G 网络设备，但印度此前一直拒绝加入这一行列。5G 网络被视为发展工厂自动化、自动驾驶和人工智能应用的关键。

华为最近被美国联邦通信委员会 (FCC)列为国家安全威胁，被禁止在美国和其他一些市场销售设备。目前，该公司寄望于印度客户购买其 5G 设备。该国是中国以外全球最大的手机市场。

上述知情人士称，印度通信部最近与数家移动网络运营商进行了会面，就禁用中国设备对按计划推出 5G 基础设施的成本会产生的影响征求了他们的意见。该部门还想弄清楚，中国以外的制造商是否有能力满足印度对这类设备的需求。

至于印度的国有运营商，只要质量符合全球公认的标准，他们就只从印度制造商采购 4G 网络设备。

自上月中印发生边境冲突以来，印度国内开始呼吁减少对中国产品的依赖，并阻止中国大型企业立足于印度市场。印度目前是全球增长最快的电信市场。

周一，印度以主权受到威胁为由，禁用了字节跳动的热门短视频应用 TikTok 以及其他 58 款中国应用。其他被禁的应用包括阿里巴巴的 UC 浏览器，腾讯的微信以及Baidu的地图和翻译服务平台。

在可能对中国网络设备厂商实施禁令之时，印度正寻求从今年的拍卖频谱中筹资 840 亿美元，其中很大部分将用于打造新一代 5G 移动服务。