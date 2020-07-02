华为正式开源数据虚拟化引擎 openLooKeng

IT之家 7 月 2 日消息 华为计算官方介绍，华为昨日正式开源数据虚拟化引擎 openLooKeng，其开源社区官网也已上线。

IT之家了解到，华为去年便已开源数据虚拟化引擎 HetuEngine（河图），开源后版本为 openHetu。而 openLooKeng 就是 openHetu 的更名版本，HetuEngine 更名为 LooKengEngine。

openLooKeng 是一款开源的高性能数据虚拟化引擎。提供统一 SQL 接口，具备跨数据源 / 数据中心分析能力以及面向交互式、批、流等融合查询场景。同时增强了前置调度、跨源索引、动态过滤、跨源协同、水平拓展等能力。

华为数据虚拟化引擎 openLooKeng 开源项目可解决包括统一 SQL 接口访问多种数据源、免数据搬迁等问题，同时该项目还提供了 Coordinator AA 高可靠、可扩展的数据源 connector 框架等能力，让用户及大数据解决方案伙伴更方便的使用 openLooKeng。其使用了业界著名的开源 SQL 引擎 Presto 来提供交互式查询分析基础能力以及商业友好的 Apache License 2.0 发行许可证。

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