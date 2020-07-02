40 岁低调的黄峥，不想当首富？

7 月 1 日，黄峥通过全员信宣布不再担任拼多多 CEO 一职，公司联合创始人、CTO 陈磊接任。黄峥称，通过这次调整，希望逐步将更多的管理工作和责任交给更年轻的同事，至于他本人，将继续担任董事长，转而专注于公司中长期战略的制定，以及公司治理结构的研究和完善。

黄峥的卸任来得似乎有些突然。拼多多成立于 2015 年 9 月，至今不到五年，2018 年 7 月 26 日，拼多多登陆纳斯达克，开启新征程。和它的同行阿里巴巴、京东们相比，拼多多其实很年轻——阿里巴巴即将迎来二十一岁生日，而不久前在香港二次上市的京东，也已经有十七年的历史了。

有互联网行业分析人士向新浪科技表示，这并不代表黄峥从拼多多退休，而是意味着他将在具体业务之外，致力于更宏大的格局，着眼于更长远的目标。

用黄峥自己的话来说就是：“努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。”

40 岁 “离开”业务线

黄峥是个 80 后，今年刚好 40 岁，他和张一鸣、王兴一样，都是互联网少壮派，无论与马云、张朝阳还是马化腾、刘强东相比，都是不折不扣的 “后浪”。今年 3 月，胡润研究院发布《2020 胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，黄峥排名第二，张一鸣位列第三。

黄峥和张一鸣，都在这一年找到了新的目标——放眼全球，张一鸣比黄峥行动得更早。

就在 3 个多月前，字节跳动宣布组织升级，张一鸣把手中的两张王牌交给了张利东和张楠，前者担任字节跳动中国董事长，后者则担责中国 CEO，两人分别谋划字节跳动中国的战略、商业化以及产品运营等事宜，而张一鸣作为字节跳动全球 CEO，将花更多精力在公司全球化发展，更专注长期重大课题与战略思考。

两位 “后浪”的抉择，有异曲同工之妙。

不过事实上，拼多多的调整与其但当下的发展情况密切相关。刚刚过去的 618 电商消费季，已经成为阿里巴巴、京东与拼多多三方的竞技场，而 “三国杀”格局之下，是拼多多的高速前进。4 月 14 日，拼多多市值超过 500 亿美元，随后不到三个月，拼多多市值破千亿美元，成为继腾讯、阿里巴巴、美团之后，第四家市值突破千亿美元的中国互联网企业。年初至今，其股价累计上涨已超 120%。业务方面，拼多多 2020 年第一季度财报显示，截至 3 月 31 日，其年度活跃用户已达 6.28 亿，与之对应的是，阿里巴巴 2020 财年中国零售市场的年度活跃用户数为 7.26 亿，京东截至 3 月 31 日 12 个月的活跃购买用户数为 3.874 亿。

黄峥认为，团队的快速扩张、业务的高速增长和外部环境的剧烈变化，都在催促拼多多进一步升级管理团队和公司治理结构。他的决定正是基于这样的背景，是一种适应，更是一种突破。

做慈善不做首富？

在内部信中，黄峥还提到，将正式成立 “繁星慈善基金”，并连同创始团队捐赠名下拼多多 2.37% 的股份，其目的是推动社会责任建设和科学研究。据悉，该慈善基金为不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

“之前看他那封充满哲思的股东信，就觉得这个人要么是要出家，要么是要做慈善，就是没想到做慈善的速度这么快。”有电商行业人士向新浪科技说道。

黄峥在第三封年度股东信中分享了对时间等宏大命题的个人看法，从中也可以一窥表达他对拼多多过去、现在和未来的把握：“我们越发意识到我们应尽的责任。我们需要证明我们这一代人的与时俱进和与以往不同。在这个新世界中，新物种和新生物必将诞生并茁壮成长。”

他强调：“我们将更加坚定地投资未来，努力建设面前的新世界。在这新世界中，我们的美好旅程才刚刚开始。”

投资未来、建设新世界的方式有很多种，黄峥的选择是投身慈善事业，将自己的精力与思考更多地投入拼多多的 “国际竞争力”方面。

黄峥在拼多多的持股比例也发生了变化。拼多多最新披露的 SEC 文件显示，黄峥持股比例从今年 4 月的 43.3% 降至最新的 29.4%。相应的，其拥有的投票权也从 88.4% 降至 80.7%。

同时，黄峥与天使投资人共同拥有的 Pure Treasure Limited 公司，持有拼多多 3.77% 的股份，此次全部划转至该天使投资人名下，不再由黄峥控制。

另外，黄峥拿出自己名下 7.74% 的拼多多股份，给到合伙人集体，用以完善合伙人制度。他称，其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索；一部分可作为未来管理层的补充激励。

基础研究、科学研究，这其实是黄峥最想做的事情。他曾经在接受《财经》杂志采访时提到，希望未来能转型成真正意义上的科研人员 “我觉得非营利性的全心全意的科研工作对人类的贡献会更大。”

一周前，福布斯实时富豪榜数据显示，黄峥凭借 454 亿美元的身家超越马云，成为中国第二大富豪，与马化腾相差 61 亿美元，距离首富一步之遥。现在，黄峥又变成了第三。“黄峥不是首富，但以拼多多的发展速度看，首富或许只是时间问题，但稀释股权意味着身价的下跌，他可能并不想做首富吧。”一位用户在社交平台这样写道。