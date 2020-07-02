3000 万元！拼多多直播 4 小时卖掉两架直升机

7 月 2 日消息，昨日原广州军区空军副司令员尹殿甲将军，国家工商总局行政学院原副院长、退役战斗机飞行员王克东，通航飞行教练员王健等先后走进拼多多直播间，开展国防教育科普，累计吸引了百万网友观看。

据本次 “飞播”活动策划人介绍，此次直播旨在向公众普及国防教育、航空及飞行训练相关知识，感兴趣的网友还可以在拼多多直播间里直接下单，购买售价从 420 万元到 9055 万元不等的四款直升机。

本次 “飞播”活动一直进行到 7 月 1 日中午 12 点，持续 4 个小时，除了带来顶级飞行员的一手见闻，还带网友走进直升机内部，观摩驾驶室里精密的仪表盘，近距离感受飞行魅力。

据悉，此次 “飞播”活动主办方航空公司，还在拼多多直播间里设置了 4 款货真价实的直升机待售，可应用于飞行培训、飞行体验、短途旅行、观光旅游等民用领域。这四款飞机包括售价 420 万元的罗宾逊 R4 直升机、售价 1500 万元的空客 H125 直升机、售价 2850 万元的贝尔 407 直升机，以及售价 9055 万元的贝尔 429 直升机。

针对不同款的飞机，拼多多用户可以先付 29999 元到 49999 元不等的定金，再与商家沟通线下尾款支付的问题。

本场直播活动累计吸引了百万拼多多网友观看，截至活动结束时，直播间里一架售价 1500 万元的空客 H125 直升机，显示 “已经拼单 2 件”。