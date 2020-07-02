荣耀 30 青春版正式发布：90Hz 屏，1699 元起

IT之家 7 月 2 日消息 在今天下午举行的荣耀夏季 5G 新品发布会上，荣耀 30 青春版正式发布，该机支持 5G 双模全网通，采用 90Hz 柔滑全速屏、180Hz 触控采样率。

外观方面，荣耀 30 青春版采用 6.5 英寸的珍珠屏，支持 90Hz 高刷新率与 180Hz 高触控采样率，屏占比高达 91.2%，采用侧面指纹，玻璃机身，握持感舒适，两侧边框加持的对称设计高光，高精密机加工纹理，提供夏日彩虹、幻镜银、幻夜黑和绿野仙踪四种配色。

拍照方面，荣耀 30 青春版后置搭载 4800 万超清主摄 + 800 万超广角、景深二合一 + 200 万微距，三摄四用，支持 AI 疾速抓拍，用预览运动场景检测算法，识别运动状态；还支持高感光夜拍，超暗光环境下也能拍出明亮的暗光照片。荣耀 30 青春版前置 1600 万像素镜头，支持 AI 美拍，前置的超级夜景，还可精准捕捉人物的脸部轮廓，给脸部补光同时塑造明暗有致的立体感。

荣耀 30 青春版支持 SA/NSA 双模 5G，更支持 6 大 5G 频段，全网覆盖，还有 5G 侧边独立天线和 WLAN MIMO 的加持。荣耀 30 青春版搭载天玑 800 处理器，拥有 4000mAh 大电池，支持 22.5W 超级快充，30 分钟能充入 53% 电量，90 分钟可完全充满。此外，还支持畅联通话、指关节截屏，通话能提供 1080P 超高清的视频体验，还可以进行屏幕共享。

IT之家了解到，售价方面，荣耀 30 青春版 6+64GB 版售价 1699 元，6+128GB 版本售价 1899 元，8+128GB 版本售价 2199 元，今天下午 5 点开启预约，7 月 8 日全面开售。