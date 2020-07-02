【IT之家评测室】荣耀 30 青春版上手：荣耀 5G 手机普及之路的 “后继者”

相比往年，今年智能手机市场的大环境更为严峻，在 5G 变革的这个大背景下，智能手机市场正在形成新的格局。今年上半年，荣耀手机动作格外频繁，荣耀数字系列、荣耀 X 系列、Play 系列等新机都迎来了 5G 升级。7 月 2 日，荣耀为消费者带来了荣耀 30 青春版手机，伴随着荣耀 30 青春版的发布，荣耀手机已经全面覆盖了 1000-5000 元 5G 终端价位段，提前实现了全档位的 5G 手机普及。

荣耀 30 青春版作为荣耀全价位 5G 手机布局最后的一块拼图，其重要意义已经远远超过了手机本身，IT之家已经提前拿到了这款手机，现在和小伙伴们分享一下这款新机的体验感受。

第一部分：外观设计

荣耀 30 青春版在外观设计上非常符合年轻人的审美，采用了大胆出众的配色设计，包括幻夜黑、绿野仙踪、夏日彩虹、幻境银四种配色，IT之家拿到的是幻境银配色版本，幻境银采用了大面积的高亮银色，犹如外太空神秘且静谧的银色，形成了一种镜面效果，机身左下角位置还有一簇淡紫色，以左下角为中心，往机身上衍射出了一道道变化莫测的光线，并且伴随着角度的变化，这簇光线还会在机身上来回摆动，非常独特。

机身背面摄像头部分，采用了熟悉的矩形布局，这也是这个荣耀 30 系列手机家族惯用的设计语言了，摄像头模组内有三枚摄像头，竖列排放，模组右侧则是补光灯和摄像头参数的标识。

幻境银版本的机身中框同样为亮银色，与机身相呼应，中框上还有两条高亮的切割线，围绕着整个机身，在视觉上有 “做薄”的效果。

细节设计方面，SIM 卡槽位于机身顶部位置，并且与顶部的麦克风开孔有一定的距离，避免了换卡的时候插错孔，机身右侧是熟悉的侧面指纹按键，集成了电源键，亮屏解锁一气呵成。

机身正面，是一块 6.5 英寸的 20:9 的屏幕，分辨率为 2400*1080，官方表示屏占比为 91.2%。屏幕采用了熟悉的水滴屏设计，这个价位也没必要要求太多。

这块 LCD 屏幕采用了 90Hz 的高刷新率，以及 180Hz 触控采样率，相比 120Hz 触控采样率触控扫描频率提升 50%，体验更跟手。根据官方资料，荣耀 30 青春版目前在元气骑士、愤怒的小鸟、宾果消消乐、贪吃蛇大作战等 11 款游戏上已经支持 90Hz 高刷模式。

第二部分：性能和游戏荣耀 30 青春版搭载了联发科天玑 800 处理器，天玑 800 具有 4 个 2 GHz 的 Cortex-A76 内核，以及 4 个也达到 2 GHz 的高能效 Cortex-A55 内核，图形单元与天玑 1000 中的图形单元属于同一类，结合了一种称为 HyperEngine 的技术，该技术可增强硬件以使其在游戏时表现更好。

在 5G 方面，荣耀 30 青春版支持 NSA/SA 5G 双模网络，并且支持 n1/n38/n41/n77/n78/n79 六大频段，可覆盖覆盖不同场景的 5G 网络使用需求，为了保证稳定的 5G 网络体验，荣耀 30 青春版还带来了 Antenna Mode Boost 天线信号增强技术 2.0，重点攻克双手握姿下横屏游戏信号衰减、断续的痛点。

在我们的测试中（中国移动 5G 满速套餐），在 5G 网络环境下，荣耀 30 青春版下载速度能达到 700Mbps 之上，上传速度更是达到了 57Mbps 之上。

如下图所示，可以看到手机状态栏的实时下载速度达到了 84M/s。

紧接着，我们在 5G 网络下测试了荣耀 30 青春版下载游戏的实际速率，我们选择了 1900MB 大小的荒野行动游戏进行测试，点击下载按钮之后，荣耀 30 青春版能瞬间飙升到 70+M/s 的速度，几十秒的时间，一个将近 2G 的游戏就下载完毕。

跑分方面，开启荣耀 30 青春版性能模式之后，我们选择了安兔兔、Geekbench4/5 以及 androbench 进行了测试。

如下图所示，在 Geekbench4 跑分中，荣耀 30 青春版单核心 2508 分，多核心 8707 分。

在 Geekbench5 跑分中，荣耀 30 青春版单核心 523、多核心 2176 分，跑分均符合预期。

在安兔兔跑分中，荣耀 30 青春版达到了 31 万 +。

在 Androbench 测试中，荣耀 30 青春版存储的顺序读取速度为 968+MB/s，顺序写入速度为 226+MB/s。

单从跑分来看，荣耀 30 青春版所搭载的天玑 800 处理器，在整个 5G 手机中端市场表现还不错，打不过麒麟 820，但这个差距并不是太大。

在游戏测试中，IT之家选择了时下最热门的两款腾讯手游大作——《王者荣耀》和《和平精英》。

在两款游戏中，我们均开启了游戏所能开启的最高画质和最高帧率。

在《和平精英》游戏中，我们通过开源平台 PerfDog 实时记录游戏的帧率曲线，如上图所示，11 分钟的游戏，荣耀 30 青春版平均帧率为 39.8FPS（满帧 40FPS，但游戏中最高会显示 41FPS），帧率图显示，游戏中超过 5FPS 的波动为 3 次，但实际上在游戏中笔者并没有感受到画面出现卡顿掉帧现象。

毕竟开启了 HDR 高清画质，荣耀 30 青春版的整体表现还是令人满意的，由此不难看出，荣耀对天玑 800 处理器的优化也比较到位。

在《王者荣耀》游戏中，同样是 11 分钟的测试，荣耀 30 青春版基本全程稳定在 60FPS，未出现一丝一毫的卡顿现象，上图的帧率图也能看到，几乎稳定成了一条直线。在游戏中，CPU 的占用率基本保持在 40% 以下，总的来说，荣耀 30 青春版在《王者荣耀》游戏上的表现是出乎笔者意料的，当然，这也和荣耀手机以及《王者荣耀》游戏本身的优化有关。

整体来看，荣耀 30 青春版的性能和骁龙 865、麒麟 990 等一众旗舰机自然是比不了的，但我们也要考虑价位，对吧？在这个价位内，天玑 800 的表现是比较出众的，对于大部分用户来说，平时玩玩《王者荣耀》这类的游戏是完全没有压力的。

在续航方面，荣耀 30 青春版配备了一块 4000mAh 大电池，支持 22.5W 快充，30 分钟可充电至 53%，90 分钟可以完全充满。根据荣耀官方的资料，荣耀 30 青春版满格电量下可以确保用户连续刷抖音 10 小时，或追剧 10 小时。

第三部分：相机和拍照

荣耀 30 青春版的后置镜头采用 4800 万全场景 AI 三摄，包括 4800 万主摄、800 万超广角、微距。

其中，4800 万主摄采用 1/2 英寸大底，具备 f/1.8 大光圈，支持 4800 万超清直出。800 万像素 f/2.4 光圈的 120° 超广角镜头，相当于等效焦距 17mm 的镜头效果。

我们直接来看一下样张（上传图片均有压缩，阴雨天拍摄）：

▲主摄

笔者拍摄样张的时候恰逢阴雨天，在这种光线并不充足的环境下，荣耀 30 青春版的拍照表现还是令人满意的，画面整体色彩还原精准，成像风格为 “所拍即所见”，画面的整体清晰度和白平衡表现都还不错。

荣耀 30 青春版拍摄的超广角样张表现尚可，样张边缘区域表现自然，未出现紫边或者是畸变问题，不过画面亮度略有不足，在一些复杂场景表现可能需要多拍几次才能拍出满意样张。

▲超广角

荣耀 30 青春版的超微距镜头表现就平平淡淡了，但 4cm 的对焦距离还是能够满足部分场景下的拍照需求，不过荣耀 30 青春版将超微距开关放在了 “更多”里面，大部分微距场景下，主摄大光圈和高像素的优势是可以满足拍照需求的，因此这枚超微距镜头多少有点 “凑数”嫌疑。

▲超微距

得益于荣耀 30 青春版主摄的出色高感光能力，以及在 f/1.8 大光圈的配合下，荣耀 30 青春版的夜景表现还是出乎意料的，当然和自家旗舰机还是没法比，但是在这个档位内，荣耀 30 青春版的夜拍表现还是相对出色的，特别是开启夜景模式之后，画面亮度会明显提升，高光部分控制的也相对不错。

总结：

对于荣耀来说，荣耀 30 青春版算是荣耀 5G 手机的一个小小里程碑，荣耀 30 青春版发布之后，荣耀 5G 手机全面覆盖了 1000-5000 元档位，同时迈进了荣耀 5G 手机的 2.0 时代，荣耀 30 青春版在这个过程中，也起到了承上启下的作用。另一方面，荣耀 30 青春版手机的发布，在一定程度上，拉低了 5G 手机的门槛，为 5G 手机的全面普及起到了一定的作用。

今年的 5G 手机已经从旗舰下探到 1000-2000 元档位，对于这个档位的 5G 手机用旗舰机的标准去评判，多少有点 “鸡蛋里挑骨头”了。笔者看来，荣耀 30 青春版手机各方面性能表现都不错，高颜值设计和 5G 体验是核心亮点，对于那些预算不足，但有迫切想体验 5G 网络的年轻消费者来说，荣耀 30 青春版是一个不错的选择。