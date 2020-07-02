Win 10 Xbox 游戏栏新增小工具商店和 UI 透明度控件

IT之家7月2日消息 微软今日推送了最新的 Windows 10 Dev 预览版 Build 20161 系统更新，在该版本中，微软带来了一系列的新特性，除此前IT之家所述几项外，还新增一个对游戏玩家来说很实用的特性——Xbox 游戏栏的 “小工具商店”。

▲ 小工具商店演示，图源 pcworld

“借助 Xbox 游戏栏的小工具，可以增强您的游戏体验”，微软在昨日一篇新闻中公开宣布将向玩家提供那些呼声较高的功能，如可自定义的 UI 和小工具，如 FPS 统计、Xbox 聊天、音频控制、Spotify 音乐、XSplit 的 HUD 以及雷蛇的 Cortex 和 Gold & Silver 等其他小工具。

其中微软比较中意的一个小工具是：Ghost，一个《命运 2》的配套组件。Ghost 可实时追踪游戏进展，并提供即时访问赏金、任务、胜利以及其他功能，如在 Crucible 地图加载前先行预览。当然，Ghost 是建立在 Windows Xbox 游戏栏平台上的，所以它并不会修改代码或注入或劫持来更改游戏内容，所以这类工具并非作弊程序。

▲ Ghost，图源 Xbox 官网

此外，微软还对 Game Bar 还更新了一个通过滑动比例调整小部件透明度的功能控件，即用户可自行决定游戏空间的显示样式。

▲ 透明度和小工具点击控制，图源 pcworld

▲ 帧数统计工具，图源 Xbox 官网

▲ XSplit 的集成流媒体编辑和音频控制的游戏栏 HUD，图源 Xbox 官网

▲ Corsair iCUE，一个灯污染控制器，图源 Xbox 官网

▲ 多个小工具演示，图源 windowscentral

▲ 雷蛇的 Cortex，可提高游戏性能，此外雷蛇还推出了一个 RGB 灯光控制器和一个 THX 空间音频的小工具，图源雷蛇官网