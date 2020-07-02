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继续兑现卖房承诺！马斯克一口气卖掉洛杉矶四套房产

2020/7/2 16:52:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 2 日消息 据外媒 Businessinsider 报道，特斯拉 CEO 埃隆 - 马斯克已经同意将他在洛杉矶的四套房子以总价 6250 万美元的价格出售给著名开发商 Ardie Tavangarian 拥有的一家有限责任公司。

此前，马斯克 5 月 1 日发推文称将出售几乎所有的有形资产，将不再拥有房子。这位 SpaceX 创始人一度曾拥有至少 7 套房子组成的房地产组合，总价值达 1 亿美元。

“马斯克已经签署了一份意向书，将洛杉矶的几处房产出售给 Arya Chalon, LLC，这是一个由开发商 / 设计师 Ardie Tavangarian 领导的新实体，金额未予披露。" 开发商分享的一份声明中写道。“Arya Chalon，LLC 将把多物业组合成一个新的单一开发项目，使其真正成为独一无二的项目。”

IT之家了解到，今年 5 月 3 日，马斯克在洛杉矶的两座豪宅分别以 3000 万美元和 950 万美元在房地产网站出售。马斯克曾在一次访谈中解释为何要这样做，称人们对亿万富翁的存在正越来越错误地持不以为然的看法。

本周三，特斯拉股价创下了新纪录，市值达到了 2080 亿美元，从而一举超越丰田，成为了全球市值最高的车辆制造商。

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关键词：马斯克

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