北京健康宝微信端口已恢复正常使用

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IT之家 7 月 3 日消息 京报网消息，今晨有网友反映称北京健康宝微信小程序崩溃，用户收到提示：“可能由于信号偏弱、网络不稳定等原因，请稍后再试。有媒体记者于上午 10 时 9 分尝试后发现，微信端口的 “北京健康宝”已恢复正常，可以正常查询本人健康状态。
IT之家了解到，有媒体记者联系北京市经信局，有工作人员表示，目前尚未得到相关科室的确切回复。微信官方也尚未就此事作出回应。
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