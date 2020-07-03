反对派罢免失败，陆正耀带领瑞幸走向何方

“还在继续推广，一点也不像一个美帝造假退市的企业呢。”

7 月 2 日晚间，一位瑞幸咖啡投资者在抖音上刷到了瑞幸咖啡投放的广告，广告里的 “新人领 100 元抵用金”的字眼让他觉得有点讽刺。

当天晚上，瑞幸咖啡董事会也正上演着一场夺权大战。知情人士向新浪科技透露，7 月 2 日晚间 9 点，瑞幸董事会以线上的方式召开了董事会会议，审议罢免董事长陆正耀的事项。

会议持续一个多小时，但会议结果直到 7 月 3 日凌晨才通过 SEC 文件正式对外宣布。

公告称，因免职建议未获得其他与会董事不少于三分之二的赞成票，陆正耀将继续担任瑞幸咖啡董事及董事长。

瑞幸咖啡董事会由八人组成，包括陆正耀、郭瑾一、吴刚、曹文宝、刘二海、黎辉、邵孝恒、庄伟元。



其中，刘二海、黎辉、邵孝恒、庄伟元四人的态度比较明确，刘二海为瑞幸咖啡投资方愉悦资本的创始及执行合伙人，黎辉为瑞幸咖啡投资方大钲资本董事长，邵孝恒是独立董事、董事会特别委员会主席，庄伟元为独立董事、董事会特别委员会成员。刘二海和黎辉对董事会特别委员会的调查持支持态度。

董事会会议的变数主要在几位瑞幸咖啡高管身上。

其中郭瑾一属于典型的神州系，曾于 2016 年至 2017 年担任神州优车董事长陆正耀助理，目前担任代理 CEO；吴刚和曹文宝在今年 5 月被任命为董事会成员，分别担任副总裁和高级副总裁。

董事会会议召开前，接近瑞幸咖啡董事会人士向新浪科技分析，吴刚和曹文宝两人虽然不是典型的神州系，但属于瑞幸咖啡原有的管理层，有可能会站队董事长陆正耀。

在董事会会议召开的前一晚，瑞幸咖啡特别委员会对外公布了内部调查结果，前 CEO 钱治亚和前 COO 刘剑参与造假，同时暗示陆正耀也有可能涉及造假，并且不配合内部调查。知情人士称，这一动作有些在向几位董事会中的高管施压的意味。

但从此次董事会会议的最终结果来看，郭瑾一、吴刚和曹文宝三人还是站在了陆正耀一方，在陆正耀回避的情况下，投票结果为 4:3，未能满足三分之二以上（5 人）的赞成票数。但三人究竟是投了反对票还是弃权票，目前还无从得知。

在两派的夺权中，陆正耀赢下了首局。

另外，7 月 5 日，瑞幸咖啡还将迎来陆正耀一方发起的特别股东大会。该会议将对罢免刘二海、黎辉的董事职务以及邵孝恒的独立董事职务一事进行表决，并提名两位新的董事。目前陆正耀家族是瑞幸咖啡大股东，持有较高投票权，假如其计划成功实施，牵头和支持内部调查的董事们将被清洗，瑞幸咖啡董事会将基本处于他的控制之下。

分析人士称，双方的权力争夺，一是关乎内部调查最终结果，陆正耀究竟是否主导或者参与了造假，这关系到陆正耀会在美国 SEC 和国内监管层的调查中承担怎样的责任；另外这也关系到瑞幸咖啡未来的发展，此前瑞幸官微曾对外称退市后 4000 多家门店将正常运营，但瑞幸后续还面临着国内外投资者的诉讼和巨额索赔，其未来的走向存在巨大的不确定性。