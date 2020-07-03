媒体：美团点评事业部、搜索业务负责人相继离职

IT之家7月3日消息 据36氪消息，美团点评中干层级近期迎来多个变动。其中，点评事业部负责人黄海于今年5月离职，“搜索与NLP（自然语言处理）”部门负责人王仲远也于近期离职。

美团点评对此回应称，黄海与王仲远均因个人原因离职。黄海离职后，点评事业部由王慧文带队。

IT之家了解到，美团点评今日港股盘中股价首次站上190港元，市值突破1.1万亿港元。截至发稿时，美团点评盘中股价达191.3港元，涨幅达6.63%。