内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

艺卓推出新款 27 英寸 2K 显示器，售价 13488 元

2020/7/3 15:59:41来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 3 日消息 艺卓现已推出 27 英寸 WQHD（2560 x 1440）FlexScan EV2760 显示器，目前京东售价为 13488 元 。

IT之家了解到，艺卓 EV2760 使用 WQHD（2560 x 1440）分辨率的 27 英寸 IPS 面板，提供比传统的全高清（1920 x 1080）显示器多 78% 的像素，采用窄边框设计，新型灵活支架具有较高的调节范围。

艺卓表示，EV2760 经过全面优化设计，功耗降至 16 W，比上一代的型号低 27%。EV2760 采用艺卓独有的 EcoView 技术将能耗降低 50%（与在最高亮度时显示相比），此技术有助于避免因长时间盯着显示器时出现用眼疲劳。

艺卓的独有软件 Screen InStyle 的 Color Briefcase 功能用于轻松保留个人屏幕首选项并迁移到其他显示器上。将笔记本电脑与 Screen InStyle 支持的显示器连接即可自动应用个人设置。另外，EV2760 还搭载了前置扬声器和亮度传感器。FlexScan EV2760 允许您同时查看来自两个输入源的数据（如 Windows 和 Mac），而不被边框分散注意。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：显示器艺卓

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    