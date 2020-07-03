艺卓推出新款 27 英寸 2K 显示器，售价 13488 元

IT之家 7 月 3 日消息 艺卓现已推出 27 英寸 WQHD（2560 x 1440）FlexScan EV2760 显示器，目前京东售价为 13488 元 。

IT之家了解到，艺卓 EV2760 使用 WQHD（2560 x 1440）分辨率的 27 英寸 IPS 面板，提供比传统的全高清（1920 x 1080）显示器多 78% 的像素，采用窄边框设计，新型灵活支架具有较高的调节范围。

艺卓表示，EV2760 经过全面优化设计，功耗降至 16 W，比上一代的型号低 27%。EV2760 采用艺卓独有的 EcoView 技术将能耗降低 50%（与在最高亮度时显示相比），此技术有助于避免因长时间盯着显示器时出现用眼疲劳。

艺卓的独有软件 Screen InStyle 的 Color Briefcase 功能用于轻松保留个人屏幕首选项并迁移到其他显示器上。将笔记本电脑与 Screen InStyle 支持的显示器连接即可自动应用个人设置。另外，EV2760 还搭载了前置扬声器和亮度传感器。FlexScan EV2760 允许您同时查看来自两个输入源的数据（如 Windows 和 Mac），而不被边框分散注意。