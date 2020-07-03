微信支付线上开票报销：全国超 200 家医院已支持

7 月 3 日消息，截至目前，微信支付已联合 21 省市超 200 家医院上线微信医疗电子票据服务，其中北京、上海、广州、深圳、重庆、成都等一、二线城市医院达半数以上，深圳市中医院、深圳市儿童医院、深圳市第二人民医院、广州市中西医结合医院、上海市第十人民医院等三级甲等医院均已上线。

据了解，用户就诊后通过微信支付缴费，电子票据将主动发送到微信卡包，通过其他方式缴费后，也可使用微信扫一扫缴费单、现场海报物料上的二维码领取电子票据到卡包。点击微信卡包的 “票证”，打开 “发票”页面，或微信搜一搜 “微信发票助手小程序”，即可查看相关票据、就诊费用及药品清单。

对患者而言，微信医疗电子票据减少了排队等候打印票据的时间，避免遗失后补打票据的烦恼，通过微信卡包还可统一保管、快捷查询并下载报销、理赔。此外，微信医疗电子票据支持电子入账报销，简化了报销流程。

对医院而言，患者微信支付交费后自动领票、微信扫码领票等线上化能力，提供了更便捷高效的方式，帮助医院实现从挂号、缴费、查询报告到领票的全程线上化，改善医院窗口办事效率及就诊环境，缓解工作人员重复打印纸质票据的工作压力，让更多工作人员得以集中精力为患者提供优质服务。

而对于政府而言，微信支付数字化能力帮助闭环医疗服务 “最后一公里”。未来，微信医疗电子票据还将接入更多医院，推动医院效率提升和服务优化，助力政府深化电子票据改革。