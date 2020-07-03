北京健康宝回应微信接口不稳定：深表歉意，继续强化系统稳定性

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 7 月 3 日消息 央视新闻消息，今日早间大量网友反映称北京健康宝微信端崩溃，对此北京市经信局已就相关事件作出回应。
北京市经信局回应称，对因本次故障给用户带来的不便，深表歉意，将继续强化系统性能，不断提升系统稳定性。
IT之家了解到，今晨崩溃的微信端北京健康宝已于 10 点 09 分初步恢复正常，支付宝端北京健康宝未出现异常。
相关阅读：北京健康宝微信端口已恢复正常使用
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有