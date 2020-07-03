北京健康宝回应微信接口不稳定：深表歉意，继续强化系统稳定性

IT之家 7 月 3 日消息 央视新闻消息，今日早间大量网友反映称北京健康宝微信端崩溃，对此北京市经信局已就相关事件作出回应。

北京市经信局回应称，对因本次故障给用户带来的不便，深表歉意，将继续强化系统性能，不断提升系统稳定性。

IT之家了解到，今晨崩溃的微信端北京健康宝已于 10 点 09 分初步恢复正常，支付宝端北京健康宝未出现异常。

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