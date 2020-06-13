贾跃亭 2210 万股乐视股票开始拍卖，0 人报名

IT之家6 月 13 日消息 今日午间，京东拍卖官网显示，贾跃亭持有的 2210 万股 “乐视网”无限售流通股将于 6 月 13 日 10 时至 6 月 14 日 10 时进行拍卖，起拍价为 5547.1 万元，相当于每股 2.51 元。截至目前，10980 人围观，0 人报名。

IT之家此前报道，贾跃亭个人破产重组案已获加州中区破产重组法院的最终确认和通过。这意味着贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在六月初正式生效。