流拍！贾跃亭所持 “乐视网”股权拍卖无人报名

IT之家 6 月 14 日消息 据京东拍卖官网显示，贾跃亭持有的 2210 万股 “乐视网”无限售流通股昨日 10 时开拍，起拍价为 5547.1 万元，相当于每股 2.51 元，而 6 月 12 日收盘价仅为 0.90 元。截至拍卖结束仍未有报名者。

IT之家了解到，此前乐视网公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于 2020 年 6 月 5 日进入退市整理期，在退市整理期交易 30 个交易日后公司股票将被摘牌。