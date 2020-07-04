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IGN 评选 2020 年上半年最棒的 32 款游戏，3 款满分作品

2020/7/4 18:49:58来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 4 日消息 周六，IGN 根据游戏的评测分数，汇总 2020 年上半年最棒的 32 款游戏。截至到目前，有三款游戏以满分的成绩名列前茅，分别是：《女神异闻录 5：皇家版》、《半衰期：爱莉克斯》和《最后生还者 2》

据悉，除了三款满分游戏，其评选的九分作品（9/10）分别为：《集合啦！动物森友会》、《深岩银河》、《毁灭战士：永恒》、《梦境》、《符文大地传说》、《仁王 2》、《奥日与萤火意志》、《生化危机 3：重制版》、《行尸走肉 : 圣人与罪人》、《神奇 101：重制版》、《Valorant》。

IT之家了解到，除了上述作品外，其它入围 32 款游戏的作品均已八分（8/10）的成绩并列，分别为：《黑山（Black Mesa）》、《Bloodroots（血根）》、《赏金奇兵 3》、《最终幻想 7：重制版》、《战争机器 : 战术小队》、《碧蓝幻想 Versus》、《肯塔基零号路》、《Little Orpheus》、《洛克人 Zero/ZX 遗产合集》、《MLB 美国职业棒球大联盟 20》、《胡闹搬家》、《数字谋杀案（Murder By Numbers）》、《海贼无双 4》、《雪地奔驰》、《超级棒球 3》、《群马乱斗》、《圣剑传说 3：重制版》、《异度神剑：终极版》。

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关键词：游戏IGN

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