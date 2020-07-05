腾讯 QQ 悄悄删除表情「企鹅牌」辣椒酱

IT之家7月5日消息 近日，“3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同致使腾讯上当受骗”事件在网络上获得了大量关注。腾讯也通过制作视频、在食堂推出辣酱拌饭、以老干妈作为线索征集奖励等措施，自嘲被骗一事。

7月3日，有网友发现，腾讯 QQ 现已上线了全新的「企鹅牌」辣椒酱表情。不过现在腾讯QQ又悄悄移除了这款表情。

▲此前的QQ牌辣椒酱表情

IT之家此前报道，贵阳警方 7 月 1 日通报称，三人伪造老干妈公章和腾讯签订合同，已刑拘。初步查明，系犯罪嫌疑人曹某（男，36 岁）、刘某利（女，40 岁）、郑某君（女，37 岁）伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。

腾讯公司官方微博发文称一言难尽，为了防止类似事件再次发生，欢迎广大网友踊跃提供类似线索，并自掏腰包，准备好一千瓶老干妈作为奖励。另据新京报贝壳财经报道， 腾讯食堂当晚也表示 “只吃辣酱拌饭这一个菜，你们可长点心吧”。



中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院 6 月 29 日发布了《深圳市腾讯计算机系统有限公司与贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司服务合同纠纷执行实施类执行裁定书》。法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值 16240600 元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。