华为联合西北工业大学开设 “鸿蒙生态菁英班”： 50 人左右，锁定终端软件领域

IT之家7月5日消息 西北工业大学官方近期宣布，为深入推进校企联合培养，激发同学们在终端软件领域的技术热忱，华为联合西北工业大学开设 “鸿蒙生态菁英班”，旨在培养具有终端专业知识，热爱终端技术，掌握一定的相关技术实践与研究方法，具有创新意识、创新能力、实践能力和国际视野的优秀人才。

班级简介

IT之家了解到，“鸿蒙生态菁英班”是华为校企联合培养 “菁英班”系列之一，技术方向锁定在终端软件领域，面向计算机学院、软件学院、网络空间安全学院、航海学院、电子信息学院、自动化学院、教育实验学院等相关学院招募有志于终端软件技术领域的优秀学生，定制专属培养方案，实行更高的培养标准和灵活的教学模式，通过理论与实践的紧密结合的方式，培养出深刻理解终端软件的优秀人才。

报名条件

1. 年级：2021 届及 2022 届在读本科生和硕士研究生；

2. 专业要求：计算机 / 软件相关专业；

3. 综合能力要求：成绩排名优异，本科成绩排名前 30%，硕士综合排名 40%；

4. 报名华为 “鸿蒙生态菁英班”的同学须全程参加菁英班各项学习活动。

招生人数

50 人左右。

培养方式

“鸿蒙生态菁英班”采用三阶段培养模式：夏令营集训（理论）、项目实践（实践）、科创计划（进阶），整体菁英班培养周期为 2 个月左右，利用暑期在华为基地进实训培养。7月13日开班。

1、夏令营集训：分为业务导入、创新思维、软件技术和创新实践四个板块：

业务导入：消费者 BG 业务介绍；

创新思维：产品思维 - EMUI 吐槽大会、设计思考和创新 idea;

软件技术：EMUI 软件架构、Linux 系统培训、安卓并发编程；

创新实践：创新 APP DEMO 团队编程及发布。

2、项目实践：由华为终端高级技术专家为学员进行授课、引导；

3、科创计划：设定竞赛题目，以比赛的方式进行进阶训练提高；

4、团队建设：开班期间组织演员开展团队建设活动；

5、评优表彰：根据学员在 “菁英班”学习活动中的综合表现，评选出优秀学员并颁发 “华为鸿蒙生态菁英班奖学金”；

一等奖 1 名 8000 元 / 人；

二等奖 2 名 5000 元 / 人；

三等奖 3 名 3000 元 / 人；

4、实训补助：实训期间为每位学员发放实训津贴，标准 6000 元 / 月；

5、证书：完成所有培养环节并通过结班答辩的学员，颁发 “华为鸿蒙生态菁英班结班证书”。