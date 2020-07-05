联想拯救者电竞手机爆料汇总：双线性马达，“电子竞技无需视力”

IT之家 7 月 5 日消息 去年 12 月，联想开通拯救者电竞手机官方微博，今年 2 月份，联想正式宣布拯救者电竞手机将搭载骁龙 865 5G SoC，号称 “端游级电竞旗舰”。经过半年的预热，终于，联想宣布新机将于 7 月发布。

经过半年的打磨，联想拯救者电竞手机确实有不少的亮点，比如位于机身侧面弹出式摄像头、双 45W 快充，以及双线性马达等。

【侧面弹出式摄像头】

5 月份，外媒 xda-developers 曝光了联想拯救者电竞手机的外观，从曝光的图片来看这款手机搭载了弹出式前置摄像头，摄像头的位置则是在侧边。

如上图所示，联想拯救者电竞手机的显示屏上没有刘海或打孔，取而代之的是一个弹出式摄像头，似乎位于手机一侧，与绝大多数其他带有弹出式摄像头的智能手机不同。这样的设计似乎更加适合游戏直播。

【双 45W 快充】

拯救者电竞手机官方表示全系标配 90W 快充。外媒 xda-developers 表示这款手机搭载了两个 USB Type-C 充电接口，一个在底部，一个在侧边，从而使得 90W 快充成为了可能。另外，这款手机搭载 5000mAh 的双电池设计。

【双线性马达】

7 月 2 日，联想手机负责人陈劲在直播中公布了联想拯救者电竞手机的更多新的信息。陈劲表示，联想拯救者电竞手机将标配两个 X 轴线性马达，为业内首款，可 “振”声辨位。

据介绍，拯救者电竞手机搭载的双 X 轴线性马达可以在《和平精英》中做到 “振”声辨位，左边受到攻击左边振动，右边受到攻击右边振动，开枪有后坐力，跳伞过程也有反馈。联想在海报中表示，双 X 轴线性马达加持下，“闭上双眼，也不影响追捕敌人”。

IT之家了解到，除此之外，爆料信息还显示这款手机的型号是 L79031，代号是 “moba”，搭载高通骁龙 865、UFS 3.0 闪存和 LPDDR5 内存，屏幕刷新率为 144Hz，分辨率为 FHD+(2340×1080)，触摸采样率为 270Hz。