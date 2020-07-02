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业内首款！联想拯救者电竞手机将标配双 X 轴线性马达，可 “振”声辨位

2020/7/2 18:55:45来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 2 日消息 今天晚上，联想手机负责人陈劲在直播中公布了联想拯救者电竞手机的更多新的信息。陈劲表示，联想拯救者电竞手机将标配两个 X 轴线性马达，为业内首款，可 “振”声辨位。

据介绍，拯救者电竞手机搭载的双 X 轴线性马达可以在《和平精英》中做到 “振”声辨位，左边受到攻击左边振动，右边受到攻击右边振动，开抢有后坐力，跳伞过程也有反馈

在《王者荣耀》中，拯救者电竞手机采用了仿真摇杆和仿真按键设计，分别利用两个 X 轴线性马达。

参数方面，拯救者电竞手机 Pro 搭载了两个大尺寸的 X 轴线性马达，震动量达到 1.8G，启动时间为 15ms

IT之家了解到，拯救者电竞手机还会限量推出一款粉丝定制版，“加量”不加价，内含很多周边产品，共有 99 个名额。

IT之家曾报道，联想拯救者电竞手机官微日前宣布，新机将于7月发布。此前的 Geekbench 跑分信息显示，联想拯救者电竞手机应搭载骁龙 865 处理器，配备 8GB 运行内存，运行基于 Android 10 的系统，单核跑分 914，多核跑分 3370（基于 Android AArch64 的 Geekbench 5.1.1）。

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关键词：联想拯救者手机

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