华为 nova 5 等五款手机开启 EMUI 10.1 正式版全面升级

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IT之家 7 月 2 日消息 根据华为 EMUI 的消息，华为 nova 5、nova 5z、nova 5i Pro、华为畅享 10S 和荣耀 20S 开启 EMUI 10.1 正式版全面升级。
升级方法：打开【服务】APP - 服务 - 升级尝鲜。
IT之家了解到，官方表示 EMUI 10.1 和 Magic UI 3.1 适配优化工作正在紧锣密鼓的开展中，以下是最新的机型适配表。
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