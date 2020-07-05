瑞幸股东特别大会结果出炉：陆正耀刘二海黎辉董事罢免议案获通过

IT之家 7 月 5 日消息 7 月 5 日，瑞幸咖啡于当日下午召开股东特别大会。据悉，目前该会议已结束。会议投票通过了对陆正耀、黎辉、刘二海及 Sean Shao 的董事罢免议案。同时会议投票通过了增加 Ying Zeng 和 Jie Yang 两名独立董事。

IT之家了解到，瑞幸原有 8 名董事，解除陆正耀、黎辉、刘二海、邵孝恒之后，除庄伟元担任独董外，剩下 3 名均为公司内部高管。