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曝佳能EOS R5相机5月16日发布，支持8K 29.97 fps录制

2020/5/9 16:33:33来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月9日消息 根据外媒Canonwatch的消息，德国相机零售商Foto Hamer在Facebook上发布的消息显示“2020年5月16日可现场体验新款佳能EOS R5”。这家专注于佳能资讯的媒体认为该消息是可靠的。

IT之家曾报道，佳能现已公布EOS R5支持8K 29.97 fps录制，支持4:2:2 10it Canon Log（H.265）和4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，8K模式支持全像素双核自动对焦，机内录制。在4K短片方面，佳能EOS R5最高可达119.88fps，支持4:2:2 10it Canon Log（H.265）和4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，4K模式支持全像素双核自动对焦，支持机内录制，外部录制支持4K 59.94fps。佳能EOS R5支持拍摄8K Raw短片，最高支持29.97fps，支持机内录制，无裁切，支持全像素双核自动对焦。

佳能EOS R5将搭载新开发的CMOS图像感应器，除了EOS R5，佳能还计划在2020年推出9款RF镜头，包括RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、增倍镜RF1.4X和RF2X。

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关键词：佳能EOS R5

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