巴菲特终于出手！伯克希尔 100 亿美元收购道明尼能源天然气资产

“股神”终于出手了！据悉，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司正斥资 40 亿美元收购道明尼能源公司（Dominion Energy）的天然气资产。包括承担债务在内，这笔交易总额近 100 亿美元。

这是自今年 3 月冠状病毒大流行和随后的市场崩溃以来，伯克希尔哈撒韦公司的首次大规模收购。

在今年 5 月的年度股东大会上，巴菲特透露，随着金融市场的暴跌，伯克希尔已经积累了创纪录的 1370 亿美元现金储备，尽管股市陷入了严重的低迷，但他并没有看到多少机会性交易。

巴菲特当时表示：“我们没有做任何事情，因为我们看不到任何有吸引力的事情。”他暗示，与 2008 年和 2009 年金融危机期间相比，美联储今年迅速采取的行动，意味着企业可以从公开市场获得更多融资渠道。

巴菲特在今年 5 月表示：“如果我们真的喜欢我们所看到的，我们会去做，而且总有一天会实现的。”

对道明尼能源来说，这一举措只是它转型成一家专注于风能、太阳能和天然气等清洁能源生产的受监管的公用事业公司所采取的一系列措施之一。交易完成后，道明尼能源预计其未来运营利润的 90% 将来自其公用事业公司，这些公司为弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、俄亥俄州和犹他州等州的 700 多万客户提供能源。

与此同时，道明尼能源公司宣布取消与杜克能源 (81.84, -0.09, -0.11%)公司合作的大西洋海岸管道项目。这个耗资 80 亿美元的项目面临着越来越多的监管审查和延迟，这使得预计成本激增，并引发了对其经济可行性的质疑。

由于出售资产和精简运营，道明尼能源警告称，目前预计其 2020 年的运营利润为每股 3.37 美元至 3.63 美元。该公司此前的预期为每股 4.25 美元至 4.60 美元。该公司还计划将前三季度股息的每股 94 美分削减至第四季度的每股 63 美分。

目前，道明尼能源股息的 85% 用于支付了其运营利润，在交易完成后，该公司的目标是运营利润的支出为股息的 65%，该公司说，这一比例更接近于同行。

对伯克希尔来说，此举大大增加了其在天然气业务中的版图。收购后，该公司将承担美国州际天然气输送量的 18%，高于目前的 8%。

根据交易条款，伯克希尔将收购道明尼能源传输公司、Questar 管道公司和 Carolina Gas Transmission 公司 100% 的股权，以及 Iroquois 天然气传输系统 50% 的股权。伯克希尔还将收购 Cove Point LNG 公司 25% 的股权。Cove Point LNG 是液化天然气的进出口和储存设施，是美国仅有的六个液化天然气出口码头之一。

伯克希尔能源公司将支付 40 亿美元现金收购这些资产，并承担 57 亿美元的债务。道明尼能源计划在今年晚些时候用 30 亿美元的税后收益回购其股票。

这笔交易还需要得到监管部门的批准，预计将在今年第四季度完成。