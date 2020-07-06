微软测试 Win10 Chromium/Edge 新功能： CPU 性能优化、滚动新效果

IT之家7月6日消息 外媒Windows Latest报道，今年早些时候，微软将Edge浏览器切换为Chromium开源引擎，后者也为Google Chrome、Brave和其他浏览器提供支持。

微软正在与竞争对手谷歌积极合作，开发开源Chromium项目，该公司已经解决了谷歌浏览器中一些领域问题，包括电池消耗、辅助功能工具和开发人员工具。

随着微软通过Windows 10 Update向用户推送基于Chromium的Edge浏览器，现在出现了有关微软如何与Google合作以优化CPU使用率和其他滚动区域的新细节。

CPU优化

微软终于开始着手进行更改，最终将改善Windows 10上的Chrome性能。

在一篇Bug文章中，微软指出Google Chrome运行一个代码来确定Chrome.exe是否固定在任务栏上。

Chrome启动45秒后，此代码检查可消耗最多300ms的CPU，这在大多数配置中都不是很重要或不引人注意，但微软Eric Lawrence认为，解决一些小问题最终可以改善浏览器的性能。

IT之家注意到，微软在一次提交中指出，它计划实施一项更改，以解决由任务栏检查引起的CPU使用情况。

微软指出：“在进行此更改之前，创建了一个单独的实用程序过程来枚举固定的快捷方式文件夹中的快捷方式，并将枚举该快捷方式上的所有shell verbs，以查看是否包含从任务栏取消固定”。

微软还补充说，不必执行此额外步骤，因为仅在任务栏目录中具有快捷方式就足够了。微软的修复程序将删除枚举shell verbs的代码，并在浏览器进程而不是单独的实用程序进程中运行该代码。

当第一方或第三方防病毒软件检查代码执行时，此不必要的代码行也很耗费性能。

过度弹性滚动

过度滚动弹性效果（向用户表明他们在滚动时已到达页面末尾）也正在面向Chrome Canary推出。

这种效果也被称为“橡皮筋效果（rubber banding）”，微软表示，在用户案例研究中有71％的参与者表达了对滚动效果的偏爱。

微软的建议已被合并到Chromium中，并且该功能已纳入Chrome Canary版本。

基于百分比的滚动

此外，微软已实现基于当前的改进的滚动，该滚动使用滚动器的height属性来计算Windows 10上Chromium中的滚动增量。

根据微软的说法，此功能将使导航某些网页（包括具有较小滚动条的网页）时变得更加容易。