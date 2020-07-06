微软全新 Win10 流畅设计 “开始”菜单上手体验：简洁、现代

IT之家7月6日消息 外媒Windows latest报道，此前微软推送了Windows 10 Build 20161 Dev 开发者预览版系统。该预览版本包括“开始”菜单的全新外观，以及对某些配置中的通知行为和任务栏的其他一些调整。

微软表示，新的“开始”菜单全新设计一开始不会针对每个Windows Insider出现，并且微软正在逐步将其推送给测试人员。

总览

首先，“开始”菜单的新设计并没有太大的变化，但是也做了不少工作。

IT之家了解到，微软希望使Windows 10的界面看起来更加简洁统一。微软还在内部测试其他UI更改，以使操作系统与Windows 10X保持一致，Windows 10X是用于双屏和折叠屏幕硬件的新操作系统。

微软并未计划对该操作系统进行彻底的设计改革。将来，你可能会察觉到操作中心、任务栏甚至文件资源管理器进行的微妙更改。

“开始”菜单

更改后的“开始”菜单，删除了不同颜色的背景，使外观看起来更均匀整洁。动态磁贴仍是操作系统的一部分，但是静态磁贴现在将具有与浅色或深色主题相匹配的相同颜色背景。

这种新体验称为“主题感知磁贴”，它删除了应用程序图标后面的彩色背板，并使用了透明的浅色、深色或强调色的背板。

相关截图比较了“开始”菜单的默认外观。如你所见，微软还删除了最近使用的应用程序列表中图标的背景，以使外观更简洁。

新的“开始”菜单将强调在整个操作系统的现代区域中看到的流畅设计语言。

当你将强调色应用到“开始”菜单时，这些更改是很不错的，并且更加明显。

正如我们已经提到的，微软还需要做更多的工作，并且有趣的是，我们将看到“开始”菜单将如何在Windows 10上发展。

还值得注意的是，新的“开始”菜单并不与任何特定版本的Windows 10绑定，但由于今年的第二次更新是次要改进和质量增强，因此有希望它随Windows 10 21H1一起发布。

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