内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软全新 Win10 流畅设计 “开始”菜单上手体验：简洁、现代

2020/7/6 6:56:34来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月6日消息 外媒Windows latest报道，此前微软推送了Windows 10 Build 20161 Dev 开发者预览版系统。该预览版本包括“开始”菜单的全新外观，以及对某些配置中的通知行为和任务栏的其他一些调整。

微软表示，新的“开始”菜单全新设计一开始不会针对每个Windows Insider出现，并且微软正在逐步将其推送给测试人员。

总览

首先，“开始”菜单的新设计并没有太大的变化，但是也做了不少工作。

IT之家了解到，微软希望使Windows 10的界面看起来更加简洁统一。微软还在内部测试其他UI更改，以使操作系统与Windows 10X保持一致，Windows 10X是用于双屏和折叠屏幕硬件的新操作系统。

微软并未计划对该操作系统进行彻底的设计改革。将来，你可能会察觉到操作中心、任务栏甚至文件资源管理器进行的微妙更改。

“开始”菜单

更改后的“开始”菜单，删除了不同颜色的背景，使外观看起来更均匀整洁。动态磁贴仍是操作系统的一部分，但是静态磁贴现在将具有与浅色或深色主题相匹配的相同颜色背景。

这种新体验称为“主题感知磁贴”，它删除了应用程序图标后面的彩色背板，并使用了透明的浅色、深色或强调色的背板。

相关截图比较了“开始”菜单的默认外观。如你所见，微软还删除了最近使用的应用程序列表中图标的背景，以使外观更简洁。

新的“开始”菜单将强调在整个操作系统的现代区域中看到的流畅设计语言。

当你将强调色应用到“开始”菜单时，这些更改是很不错的，并且更加明显。

正如我们已经提到的，微软还需要做更多的工作，并且有趣的是，我们将看到“开始”菜单将如何在Windows 10上发展。

还值得注意的是，新的“开始”菜单并不与任何特定版本的Windows 10绑定，但由于今年的第二次更新是次要改进和质量增强，因此有希望它随Windows 10 21H1一起发布。

相关阅读：

海量！微软 Win10 Dev 预览版 20161 更新内容大全

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10微软开始菜单

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    