马斯克开卖特斯拉牌 “做空短裤”：限量版 69.420 美元，或已断货

特斯拉公司 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)兑现了承诺，真的在周日公布了特斯拉品牌的 “做空短裤”。马斯克上周表示，将生产 “做空短裤”送给做空特斯拉的投资者们，以宣示他对空头们的胜利。今年，特斯拉股价已经累计上涨了 189%。

特斯拉牌 “做空短裤”

“做空短裤”只是特斯拉周日在其网上商店上线的品牌服饰系列的一部分。马斯克发布推文称，一条限量版 “做空短裤”的售价只有 69.420 美元。这个售价很可能暗指特斯拉的私有化价格。2018 年，马斯克表示他考虑以每股 420 美元将特斯拉私有化，随后遭到美国证券交易委员会的欺诈指控。



目前，马斯克宣布 “做空短裤”上市的推文点赞量达到 5.9 万次。特斯拉网上商店暂时无法处理 “做空短裤”订单。马斯克发布推文称：“糟糕，我们的网站宕机了。”

网友称 “做空短裤”已断货

不少网友在评论中晒出了他们成功订购特斯拉 “做空短裤”的订单截图，还有的网友称 “做空短裤”已经断货。用户名为 SSGoodGirl 的用户表示，迫不及待地想看看她儿子穿上这条短裤的样子。不过，也有好几位网友在讽刺马斯克，发布了他与英国名媛吉斯莱恩 · 麦克斯韦 (Ghislaine Maxwell)的合影，称 “你的朋友可能会喜欢它”。麦克斯韦是性侵少女案主角杰弗里 · 爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein)的前女友。