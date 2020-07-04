太飒！马斯克 72 岁超模老妈与邓文迪同框：我从不怕老

“埃隆当然擅长科技方面的知识，他读不列颠百科，然后把内容都记下来…… 他是我的天才男孩。”

北京时间 7 月 3 日 20 时，梅耶 · 马斯克与邓文迪的直播开始，她在描述自家孩子幼时是这样描述埃隆 · 马斯克。

也许她最为人所熟知的标签是埃隆 · 马斯克的母亲，但很明显，自信又有冒险精神的梅耶 · 马斯克为我们展现了一位独立、乐观又励志的女性角色。

不信你看，15 岁的她初登舞台成为模特；22 岁结婚陷入不幸；31 岁破产离婚，艰难的生活没有将她打倒，在独立培养了包括埃隆 · 马斯克在内的三个出色子女之余，还获得了两个硕士学位。

12 个孙辈，在本该颐养天年的她却忙起了自己的事业：60 岁全裸出镜，为《时代周刊》健康版拍摄封面；63 岁时登上《纽约杂志》封面，拍摄孕妇照，旨在讨论高龄产妇增长的问题；67 岁，她穿着银色的礼服，一头银发，走在纽约时装周的 T 台上，自此，纽约无人不识梅耶 · 马斯克。；69 岁，她成为美妆品牌代言人，70 岁，她宣布 “不会退休，我的 70 岁依然会精彩”；71 岁，她的书《A Woman Makes A Plan》（中文《人生由我》）出版。

72 岁的她变得更加忙碌，在辗转各路国际时装秀场的同时，她还开通了微博，携手好友邓文迪开启了首次同框直播。

埃隆 · 马斯克曾多次公开表白：“我母亲一直是个为生活尽全力的人，她越是任性越是迷人。”

在今年 5 月 31 日，埃隆 · 马斯克的 SpaceX 首次成功发射载人龙飞船之后，梅耶 · 马斯克接受了媒体采访，时而瑜伽装扮，时而时尚自信，时而俏皮可爱…… 很难想象到这是一位 72 岁的老人，但她却说，“我这就是 72 岁该有的样子”。

梅耶 · 马斯克活成了所有女性最羡慕的模样。

但在网友惊呼她 “优雅、知性、自信、冒险、美丽”之时，可曾知道，梅耶 · 马斯克也有过传奇彪悍的人生。

美丽梅耶

直播一开始，梅耶出现在镜头中时，邓文迪的第一个问题就是：你这么美，你是怎么保持你的美？

梅耶回答说她确实要为她的外表做规划，毕竟 “美也不是自然而然”的；为了维持她健康的体重，她非常认真地规划了她的食谱—她说自己的食谱像是素食主义，偶尔吃一些鸡、鱼、肉。

她分享了自己的食谱：早上吃麦片、牛奶和水果，上午要是饿了会吃点酸奶和水果；午餐是一大碗沙拉、全麦面包或者三明治，下午会吃些水果，可能还会有些坚果；晚餐一般是素食，像土豆、蔬菜、奶酪等等。

“如果我吃正式的晚餐，有一条大鱼，那我会把剩下的三分之二带回家，每天吃三分之一，这样我就不用做法了。”

“当然，我的最大问题在于巧克力和甜食上。”梅耶说，“我得很小心控制甜食的摄入。”

她的保养方面，则会尽量避免日晒，这样对皮肤好，“我从不抽烟，因为抽烟会增加皱纹。”在游船上，她总是 “没什么看头的一个”，因为她戴帽子、涂防晒和保湿、穿长袖。

这让她一直保持着自己的美；不过见过不化妆的梅耶的邓文迪，认为她不化妆也很美，因为她有趣、自信、善良。

强者梅耶

1948 年，梅耶 · 马斯克出生于加拿大，父母经常开着飞机带着孩子们满世界旅行，据说他们去过 60 多个国家，并且把那些地名都喷在了机翼上，后定居在了南非。幼时的梅耶还曾被狮子抓伤，险些丧命。

但幼年的这些经历让梅耶心中埋下了 “冒险”的种子，也许在此后的人生中，就是这颗种子生更发芽，让她不断与命运抗争，度过了一次又一次的困难。

遗传了父母姣好面容，梅耶 · 马斯克 15 岁成为模特，她拍的第一个广告是高露洁牙膏。22 岁她嫁给了一个富商。

虽然他们很快有了三个孩子，但这段婚姻并不是想象中的那么幸福。

据梅耶透露，在蜜月旅行的时候，她不仅要自己收拾打包行李，还要负责洗衣做饭。还在蜜月期间，丈夫就动手打了她，梅耶甚至一度因为身上都是淤青而不能进行模特工作。

不满足于平淡的家庭主妇生活，梅耶继续着自己的模特事业，甚至在孕期完成了营养学硕士的课程。

不过，在 1979 年南非通过《不可挽回的婚姻破裂法》之后，梅耶果断的结束了维持了 10 年的婚姻，并开始独自抚养 3 个孩子。

离婚后的日子是艰难的。据说最艰难的时候，梅耶甚至要为第二天的食物而发愁。为了维持生活，她竭尽所能，甚至要同时打五份工。与此同时，她还边打工，边攻读了两个营养师硕士学位。

即便如此，对于孩子的学习，梅耶从没有让步过。17 岁埃隆马斯克高中毕业想去加拿大求学，梅耶毫不犹豫带着三个孩子辗转加拿大；在孩子们看到母亲的艰辛提出退学之时，被梅耶坚决否定。

梅耶从来都不限制 3 个孩子的自由发展，当埃隆 · 马斯克跟她说想要一台电脑时，梅耶二话没说，买。

埃隆马斯克就曾在采访中不厌其烦的感谢母亲对他各种奇思妙想的无条件支持，并坦承：“母爱最高级的形式就是给予孩子自由，这一点我妈妈做得非常好。我知道在我们三个孩子都上大学的那段时间她过得很辛苦，但她从来不抱怨，每次见她都满脸笑容。这样的态度，是她给我们的最宝贵的财富。”

梅耶将这三个孩子培养的都非常出色，除了大家众所周知的埃隆，其二儿子金博尔建造农场、并开了连锁餐厅，女儿则在当上了好莱坞电影制片人和导演，拥有自己的影视制作公司。

在直播上，梅耶对邓文迪说：你越是努力，你就越是幸运，“这是我父亲的座右铭。”

她，活成了自己想要的样子

在子女们都各有成就之后，50 岁满头银发的梅耶再次走向了 T 台，当起了模特。

虽然这个决定当时遭到了周围人的反对，认为这个年龄已经不再适合模特职业。梅耶并未理会，只身飞往纽约，跟著名模特经纪公司 Elite 签合约，重拾了模特事业。

当穿着漂亮的礼服，一头银发，和一群年龄甚至不到 20 岁的女孩一起走秀时，她就像个钻石一样闪闪夺目。因为梅耶总是相信：Old is Gold.（年龄是金）

“我不认为自己已经老了，而且我也从来没想过退休。我热爱我的事业，我要工作到我的模特经纪公司不要我了为止… 那时，我也许会再重新爱上别的事业。”梅耶说道。

此后，梅耶模特事业一路高歌猛进，登上各大时尚杂志封面。

60 岁梅耶全裸出镜，为《时代周刊》健康版拍摄封面。她 63 岁时为《纽约周刊》拍摄孕妇照（PS 的）的封面，旨在讨论高龄产妇增长的问题；她和小 KK 等超模一起代言了施华洛世奇广告，还代言了所有少女都喜爱的 Tiffany&Co；她还成为著名化妆品牌 COVERGIR 的代言人。

她也会在推特和 INS 上更新自己的日常，比如参加个时尚 Party，怀旧自己的少女时光；走一走红毯；晒一晒与孩子们的合影；秀一下自己的健康饮食；与大明星的合照……

如今，她又多了一个身份：作家。

她出了一本自传书《A Woman Makes a Plan》（中文《人生由我》），记录了她的人生经历。

她勇敢的将自己曾经经历过女性在职场与家庭中面临的诸多问题和歧视写进了新书里，包括求学的艰难、情感的失败和遭遇家庭暴力、职场歧视等等。

对于女性因年龄受到的困扰，梅耶告诉我们：“变老是一件好事。随着年龄的增长，我们将变得更加有智慧、更加自信——这真是一种让人惊喜的经历。”