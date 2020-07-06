今日小暑：觅一方清凉，守一寸光阴

IT之家7月6日消息 今天是二十四节气中的小暑，①今日23时14分，二十四节气中“小暑”至，盛夏登场；②小暑期间正逢“三伏天”头伏，我国大部分地区进入炎热季节，高温高湿的“桑拿天”将会出现；③此时荷花娇艳绽放，进入最佳观赏期；④饮食上应注意清热祛暑，多吃水果和蔬菜。热浪滚滚，外出注意防暑降温。

IT之家了解到，小暑通常会在每年的7月6日至7月8日这几天，表示季夏时节的正式开始，小暑之后，天气开始炎热，但还没达到最热，此节气中，全国的农作物都将进入茁壮成长的阶段，应加强田间管理。

这时江淮流域的梅雨季即将结束，盛夏开始，气温升高，并进入伏旱期。而华北、东北地区将进入多雨季节。小暑的标志：出梅、入伏。

▲来自云日历极速版

小暑的典籍

小暑，六月节。《说文》曰：暑，热也。就热之中，分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹小也。

温风至。至，极也，温热之风至此而极矣。

蟋蟀居壁。一名蛬，一名蜻蛚，即今之促织也。《礼记注》曰：生土中。此时羽翼稍成，居穴之壁，至七月则远飞而在野矣。盖肃杀之气初生则在穴，感之深则在野而鬬。

鹰始击。击，搏击也。应氏曰：杀气未肃，鸷猛之鸟始习于击，迎杀气也。

小暑气候

诗云“地煮天蒸望雨风，偶得雷暴半圆虹。旱南涝北新天壤，总有荷塘色味同。”（左河水）。

中国的南方地区在小暑时节平均气温一般为33℃左右；华南东南低海拔河谷地区，7月中旬可开始出现日平均气温高于30℃、日最高气温高于35℃。而在西北高原北部，此时仍可见霜雪，相当于华南初春时节景象。

小暑开始，江淮流域梅雨先后结束，东部淮河、秦岭一线以北的广大地区降水明显增加，且雨量比较集中；华南、西南、青藏高原也处于西南季风雨季中；而长江中下游地区则一般为高温少雨天气。也有的年份，小暑前后北方冷空气势力仍较强，在长江中下游地区与南方暖空气势均力敌，出现锋面雷雨。小暑时节的雷雨常是“倒黄梅”的天气信息，预兆雨带还会在长江中下游维持一段时间。

小暑前后，中国南方大部分地区各地进入雷暴最多的季节。华南东部，小暑以后因常受副热带高压控制，多连晴高温天气，开始进入伏旱期。

小暑养生

小暑是人体阳气最旺盛的时候，“春夏养阳”。所以人们在工作劳动之时，要注意劳逸结合。小暑时节我国大部分地区也都在忙于夏秋作物的田间管理。炎热的气候，由于出汗多，消耗大，再加之劳累，人们更不能忽略对身体的养护。

“热在三伏”，此时正是进入伏天的开始。“伏”即伏藏的意思，所以人们应当少外出以避暑气。民间度过伏天的办法，就是吃清凉消暑的食品。俗话说“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”。这种吃法便是为了使身体多出汗，排出体内的各种毒素。

天气热的时候要喝粥，用荷叶、土茯苓、扁豆、薏米、猪苓、泽泻、木棉花等材料煲成的消暑汤或粥，或甜或咸，非常适合此节气食用，多吃水果也有益的防暑，但是不要食用过量，以免增加肠胃负担，严重的会造成腹泻。

民间还有：“冬不坐石，夏不坐木。”的说法。暑过后，气温高、湿度大。久置露天里的木料，如椅凳等，经过露打雨淋，含水分较多，表面看上去是干的，可是经太阳一晒，温度升高，便会向外散发潮气，在上面坐久了，能诱发痔疮、风湿和关节炎等疾病。所以，尤其是中老年人，一定要注意不能长时间坐在露天放置的木料上。

小暑风俗

吃饺子

头伏吃饺子是传统习俗，伏日人们食欲不振，往往比常日消瘦，俗谓之苦夏，而饺子在传统习俗里正是开胃解馋的食物。山东有的地方吃生黄瓜和煮鸡蛋来治苦夏。

吃羊肉

徐州人入伏吃羊肉，称为吃伏羊，这种习俗可上溯到尧舜时期，在民间有彭城伏羊一碗汤，不用神医开药方之说法。

吃过水面炒面

伏天还可吃过水面炒面。所谓炒面是用锅将面粉炒干炒熟，然后用水加糖拌着吃，这种吃法汉代已有唐宋时更为普遍，不过那时是先炒熟麦粒，然后再磨面食之。

给牛改善伙食

山东临沂地区有给牛改善饮食的习俗。伏日煮麦仁汤给牛喝，据说牛喝了身子壮，能干活。

吃芒果、办莲花节

所谓小暑吃芒果，代表这个时节是芒果的成熟盛产期，台南县白河镇的莲田盛产莲蓬和莲子，素有莲花之家的白河镇每年都会举办莲花节。

下面是关于小暑节气的古诗词：

《咏廿四气诗 · 小暑六月节》

唐朝 · 元稹

倏忽温风至，因循小暑来。

竹喧先觉雨，山暗已闻雷。

户牖深青靄，阶庭长绿苔。

鹰鸇新习学，蟋蟀莫相催。

《喜夏》

宋朝 · 庞铸

小暑不足畏，深居如退藏。

青奴初荐枕，黄妳亦升堂。

鸟语竹阴密，雨声荷叶香。

晚窗无一事，步屧到西厢。

《和答曾敬之秘书见招能赋堂烹茶二首二》

宋朝 · 晁补之

一碗分来百越春，玉溪小暑却宜人。

红尘它日同回首，能赋堂中偶坐身。

《夏日对雨寄朱放拾遗》

唐朝 · 武元衡

才非谷永传，无意谒王侯。

小暑金将伏，微凉麦正秋。

远山欹枕见，暮雨闭门愁。

更忆东林寺，诗家第一流。

《端午三殿侍宴应制探得鱼字》

唐朝 · 张说

小暑夏弦应，徽音商管初。愿赍长命缕，来续大恩馀。

三殿褰珠箔，群官上玉除。助阳尝麦彘，顺节进龟鱼。

甘露垂天酒，芝花捧御书。合丹同蝘蜓，灰骨共蟾蜍。

今日伤蛇意，衔珠遂阙如。

《将会梦楼于摄山道中有述》

清朝 · 姚鼐

太平门外雨初晴，又听新蝉第一声。

转毂年光逢小暑，夹第天气似清明。

山云近作迎人态，僧院归如返舍情。

未死故人重执手，举看藤杖一枝轻。

《答李滁州题庭前石竹花见寄》

唐朝 · 独孤及

殷疑曙霞染，巧类匣刀裁。

不怕南风热，能迎小暑开。

游蜂怜色好，思妇感年催。

览赠添离恨，愁肠日几回。

《久雨六言四首 · 平陆莽为巨浸》

宋朝 · 刘克庄

平陆莽为巨浸，晴空变作漏天。

明朝是小暑节，重霉必大有年。

《夜望》

元朝 · 方回

夕阳已下月初生，小暑才交雨渐晴。

南北斗杓双向直，乾坤卦位八方明。

古人已往言犹在，末俗何为路未平。

似觉草虫亦多事，为予凄楚和吟声。

《秋夜宿重本上人院》

唐朝 · 李频

却忆凉堂坐，明河几度流。

安禅逢小暑，抱疾入高秋。

水国曾重讲，云林半旧游。

此来看月落，还似道相求。

《小暑日寄山甫二首 · 七年侍膝极融怡》

宋朝 · 刘克庄

七年侍膝极融怡，半月分襟费梦思。

比鹿门翁吾齿耄，作鱼梁吏汝官卑。

击鲜何忍为儿溷，反鮓无烦寄土宜。

若见省郎问村叟，不能书札尚能诗。

《小暑日寄山甫二首 · 微官便有简书畏》

宋朝 · 刘克庄

微官便有简书畏，贫舍非无水菽欢。

插架签存先世旧，堆床笏美一时观。

远书且问平安好，前哲曾嗟嗣守难。

了却台参早怀檄，暂归亦可小团栾。

《送魏正则擢第归江陵》

唐朝 · 武元衡

客路商山外，离筵小暑前。

高文常独步，折桂及龆年。

关国通秦限，波涛隔汉川。

叨同会府选，分手倍依然。

《暮秋重过山僧院》

唐朝 · 李频

却接良宵坐，明河几转流。

安禅逢小暑，抱疾入高秋。

静室闻玄理，深山可白头。

朝朝献林果，亦欲学猕猴。

《赠别王侍御赴上都》

唐朝 · 韩翃

翩翩马上郎，执简佩银章。西向洛阳归鄠杜，

回头结念莲花府。朝辞芳草万岁街，暮宿春山一泉坞。

青青树色傍行衣，乳燕流莺相间飞。远过三峰临八水，

幽寻佳赏偏如此。残花片片细柳风，落日疏钟小槐雨。

相思掩泣复何如，公子门前人渐疏。幸有心期当小暑，

葛衣纱帽望回车。