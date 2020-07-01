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曝苹果在 iPhone 上测试 ARM macOS ：手机秒变桌面

2020/7/1 7:38:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月1日消息 外媒Apple Insider报道，爆料者MauriQHD报告称，苹果正在研究在iPhone上运行Apple Silicon原型版macOS，这将允许用户将iPhone插入扩展坞或显示器，并具有完整的桌面体验。

苹果此前否认其Catalyst项目会将Mac和iOS融合在一起。但是，既然macOS将在Apple Silicon芯片上运行，相关爆料称苹果正在对iPhone上的macOS进行原型设计。

爆料者表示，该项目“已经准备就绪，他们将继续进行原型设计，并利用这段时间使它变得更好……但是有2种选项可供选择（最终只有1种可供选择）。”

爆料者称：“他们只是在等待其他项目就位。” “95％确定目标会到来，但不是100％肯定。这取决于很多因素。”

当被问及该计划是否针对双引导设备，例如允许macOS Boot Camp或Intel Mac上的Windows时，MauriQHD表示，“我想说的更多是一种混合支持，至少是这样，这是一切的基础。”

IT之家获悉，这有些像三星手机的Dex桌面模式，当手机连接到显示器后可以变成桌面环境。

以前有消息称，苹果公司正在寻求使iPhone成为MacBook Pro的配件，以取代其触控板。

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关键词：iPhonemacOS苹果ARM

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