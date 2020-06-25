苹果 ARM Mac 不能装 Win10，微软回应：Win10 ARM 仅面向 OEM 提供

IT之家6月25日消息 苹果将在今年年底发布基于Apple Silicon ARM的Mac新品，可以原生支持运行iPad和iPhone应用，但是似乎他们将无法运行Windows 10操作系统，因为微软拒绝为ARM Mac提供Windows 10 for ARM系统。

通常，如果你想通过Boot camp在macOS笔记本电脑或PC上使用Windows 10，则需要获得该OS的许可安装介质，这对于普通版Windows 10来说很容易，但是微软不提供单独的Windows 10 ARM的盒装版或许可下载版本，并且微软现在不打算为苹果改变。

微软发言人告诉外媒The Verge：

“微软仅向OEM厂商授予Windows 10 ARM许可。目前我们没有其他可分享的内容。”

据IT之家了解到，如果你想在新ARM Mac上运行Windows 10系统，则可能需要远程桌面解决方案，因为其他形式的虚拟化（如Parraleles）将需要为Mac ARM新处理器重新编译，并且可能无法有效运行，这对于一部分用户来是个问题，特别是在Mac上使用Bootcamp来玩游戏的用户。

当然，他们现在可以玩到所有出色的iPad游戏了。