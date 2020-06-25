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苹果 ARM Mac 不能装 Win10，微软回应：Win10 ARM 仅面向 OEM 提供

2020/6/25 15:31:25来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月25日消息 苹果将在今年年底发布基于Apple Silicon ARM的Mac新品，可以原生支持运行iPad和iPhone应用，但是似乎他们将无法运行Windows 10操作系统，因为微软拒绝为ARM Mac提供Windows 10 for ARM系统。

通常，如果你想通过Boot camp在macOS笔记本电脑或PC上使用Windows 10，则需要获得该OS的许可安装介质，这对于普通版Windows 10来说很容易，但是微软不提供单独的Windows 10 ARM的盒装版或许可下载版本，并且微软现在不打算为苹果改变。

微软发言人告诉外媒The Verge：

“微软仅向OEM厂商授予Windows 10 ARM许可。目前我们没有其他可分享的内容。”

据IT之家了解到，如果你想在新ARM Mac上运行Windows 10系统，则可能需要远程桌面解决方案，因为其他形式的虚拟化（如Parraleles）将需要为Mac ARM新处理器重新编译，并且可能无法有效运行，这对于一部分用户来是个问题，特别是在Mac上使用Bootcamp来玩游戏的用户。

当然，他们现在可以玩到所有出色的iPad游戏了。

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关键词：Windows 10微软ARMMac

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