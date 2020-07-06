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AMD 7nm+ Zen 3 米兰 EPYC 处理器首曝：动态加速频率 2.2GHz

2020/7/6 10:15:54来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家 7 月 6 日消息 推特网友 @ExecuFix 今日爆料了 AMD Zen3 一款 ES 版的 EPYC 米兰 CPU 信息，该处理器代号 100-000000114-07_22/15_N，基础频率 1.5GHz，最大加速频率 2.2GHz，具体核心数未知，但据此前 AMD 路线图信息，EPYC 米兰处理器或将达到 64 核 128 线程，芯片额定功率为 120-225W。

另外的爆料者 @KOMACHI_ENSAKA 和 @zimogorets 补充称，该处理器将被称为 “创世纪 “（Genesis）。

据爆料者称，EPYC 罗马早期 ES 版处理器中也有类似的低主频出现，但最终的加速频率却达到了 3.4GHz。据 AMD 路线图，该处理器为 AMD Ryzen EPYC 系列之一，将采用台积电 7nm + 工艺制造，仍搭配 SP3 插槽，支持 PCIe 4.0 和 DDR4 内存，相比前代的 “罗马 “，米兰处理器将 L3 缓存增加一倍达到了单 CCX 共享 32MB + 的大小。

AMD 数据中心负责人对米兰的 CPU 核心微架构（Zen 3）表示其将不同于 Zen 2，Zen 3 将会是一个全新的架构，且 IPC 将迎来 “意料之中 “的提升，性能功耗比将高于英特尔的 10nm Ice Lake-SP 至强芯片。

IT之家了解到，新一代的 “Zen 3" 处理器将于 2020 年晚些时候正式发布。

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关键词：AMD

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