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AMD R7 4700GE 8 核 APU 测试出炉，内存延迟不足 50ns

2020/6/30 19:06:14来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 6 月 30 日消息 根据外媒 VideoCardz 的消息，AMD 即将推出的 8 核 16 线程 APU 已经通过 TecLab 的测试，测试的样品代号为 100-000000149-40，也就是 Ryzen 7 4700GE。

▲via TecLab

据介绍，Ryzen 7 4700GE 的 Infinity Fabric 总线频率为 2166 MHz，但 TecLab 称可以保持在 2200 MHz 左右。在测试中，这款 CPU 搭配 ROG Crosshair Impact VIII 主板，CPU 超频到 4.3 GHz，内存为 DDR4-4333 (14-14-13-24)，内存的延迟仅为 47.6ns。47.6ns 的内存延迟已经是一个非常优秀的水平，R9 3900 则在 60-70 ns 之间。

IT之家曾报道，AMD R7 Pro 4700G 的 3DMARK 跑分现已曝光，显卡分数已经十分接近 MX 350，CPU 部分为 8 核 16 线程。Ryzen 7 4700GE 应该是一款 OEM 专享的 35W 节能版。目前，AMD 尚未公布 Ryzen 4000 APU 的上市时间。

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关键词：AMD内存

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