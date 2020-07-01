微软 Win10 硬件加速 GPU 调度即将面向 AMD/Intel 用户推出

IT之家7月1日消息 微软最近通过2020年5月更新和WDDM 2.7向Windows 10添加了对GPU的硬件加速调度支持。

硬件加速是一个技术术语，用于描述要分担到特定硬件的任务。顾名思义，Windows 10的新功能允许集成GPU和专用GPU更加直接地管理其VRAM（视频RAM），该VRAM将像素和其他信息保存在监视器上。

Windows 10已经将Google Chrome等应用程序中的大多数图形密集型任务传递给了GPU。

另一方面，硬件加速的GPU调度（HAGS）将把内存管理控制权从软件传递给GPU，从而使GPU可以更好地管理其VRAM，并释放一些CPU来改善图形响应和性能 。

IT之家此前报道，6月初，Nvidia发布了新的驱动程序，增加了对微软Windows10版本2004中引入的硬件加速GPU调度的支持。在上周发布Nvidia驱动程序之后，AMD和英特尔共享了更多详细信息。

上周末，AMD通过图形硬件调度发布了其驱动程序版本20.5.1 Beta。目前，该驱动程序在两种产品（Radeon 5700系列和5600系列）上都支持Windows 10的新功能。目前不支持Ryzen，Vega甚至Navi 14 5500系列。

如果安装了受支持的驱动程序版本，则应该能够通过转到设置>系统>显示>图形设置来启用该功能。

另一方面，英特尔悄悄发布了新文档，以确认对硬件加速GPU调度（HAGS）的支持将包含在其基于WDDM 2.7的驱动程序的未来版本中。

“与此同时，WDDM 2.7引入了一项名为硬件加速GPU调度的新功能。最新的Intel DCH驱动程序当前不支持此功能。但是，英特尔希望在将来的驱动程序版本中包括对该功能的支持。”

英特尔的大多数集成GPU可能都支持该功能，但是不要指望有太大意义，并且一些用户还发现启用该功能会对游戏性能产生负面影响。