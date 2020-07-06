Omdia：今年 50% 以上智能手机都会采用 USB-C 接口

IT之家7月6日消息 市场调研机构 Omdia 昨日发布的最新预测报告显示，USB-C 接口使用率将在 2020 年迎来一个转折点。Omdia 预计 2020 年智能手机市场中至少一半的机型将配备 USB-C 接口，到 2022 年，计算和运输领域中所有产品的一半以上将配备至少一个 USB-C 接口。

Omdia 调查了智能手机、计算、消费电子、交通和电气领域内 2017 年至 2019 年的 31 种产品中 USB-C 的采用情况，并预测，到 2024 年，USB-C 接口整体出货量将以 30% 以上的复合年增长率增长。

USB-C 是采用 type-C 外形标准的 USB 接口，可实现正反对称插拔等功能。USB-C 在 Omdia 以上调研的 31 种产品中，提供的功能包括供电，视频输出，雷电和 USB-C 音频等。

值得一提的是，今年初欧盟曾提出要求：出货到欧洲的智能手机、平板电脑等电子设备统一配备 USB-C 充电接口规格。此外还有爆料消息称，从 2021 年开始，苹果新 iPhone 和 iPad 将改用 USB-C 接口。IT之家了解到，目前 iPad Pro 2018 中已采用 USB-C 接口。