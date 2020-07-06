Epic CTO：虚幻引擎 5 将渲染 “电影品质图形”

IT之家7月6日消息 根据 Epic Games 首席技术官 Kim Liberi 的说法，游戏的终生目标是渲染栩栩如生的 “电影品质的图形”。

Liberi 在接受《 PlayStation Magazine》官方采访时解释说，最近发布的虚幻引擎 5 将通过软件的 Nanite 技术帮助开发人员实现这种视觉逼真度。

Epic Nanite 技术是一款经过精心设计的动态软件，它将基于完整的 “电影质量” 3D 资产制作游戏 LoD，这是一种至关重要的节省时间的方法，可以帮助减少 “不可持续的”游戏行业。

Epic 首席技术官 Kim Liberi 表示：“实时计算机图形，尤其是游戏，可以像电影一样真实可信，这是我的终生梦想。”

“下一代的图形和处理能力不仅将使游戏更具沉浸感，还将启用全新的游戏概念，这些概念可以利用全动态环境和光线追踪，大大改善的物理特性，更智能的 AI 和更丰富的多人游戏体验。”

Epic Games 的 CTO 解释说，虚幻引擎与电影制作合作的发展 - 允许在《曼达洛人》之类的节目中进行实时 3D 设置 - 使开发人员可以在两种媒体上融合。

“多年来，电影业一直在尝试使用虚幻引擎进行预可视化和电影镜头设计，然后，去年 Jon Favreau 和 LucasFilm 取得了飞跃，使用虚幻引擎为《曼达洛人》摄像机内的视觉效果生成最终像素。”他说。

“然而，电影行业仍然面临着创造几乎无限复杂的资产挑战，而对于实时内容，我们需要简化的多边形网格和法线贴图。借助 Nanite 突破技术），我们消除了障碍。”

“现在，你可以创建具有高质量电影资产的环境，并且引擎可以完成所有繁重的工作，从而带来一些真正的真实照片效果。”

IT之家此前报道，Xbox Series X/PS5 都将支持虚幻引擎5，带来游戏各方面的变革。