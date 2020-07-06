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美的回应格力质疑：清者自清，整个招投标过程合法合规

2020/7/6 20:18:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 6 日消息 美的发布《就中国移动项目发票信息及技术参数的澄清说明》，表示格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规

美的还称，清者自清，这是第一次也是最后一次就此事发声。希望企业自律，行业公平竞争、健康发展。

IT之家了解到，6 月 1 日，中国移动发布公告显示，珠海格力电器股份有限公司在中国移动招标中弄虚作假，被取消资格。7 月 4 日凌晨，格力电器在其官方微博发布声明回应 “被取消中标资格”一事。声明中称，经内部核查，该事件属申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。格力表示网上存在恶意诽谤是同行企业所为，将保留追究其法律责任的权利。其中，格力电器在声明中提及的广东某某同行企业，暗指美的集团，是美的举报格力在投标中 “造假”。

7 月 6 日，格力电器发布公告，公开质疑美的弄虚作假，包括发票信息不一致、技术参数不符合招标标准两点。并表示格力曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标？格力将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。

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关键词：格力美的

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