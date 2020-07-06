特斯拉频繁裁员让员工没有安全感：像斧子悬在头上

北京时间 7 月 6 日晚间消息，据国外媒体报道，多名特斯拉员工表示，频繁的裁员让他们感到自己的工作岗位毫无保障，就像一把斧子悬在头上。

如今，特斯拉已是世界上最具价值的汽车制造商；但对于其员工来说，通往这一里程碑的道路并不是一帆风顺的，甚至可以说是心惊胆战。

在 2018 年和 2019 年，特斯拉分别裁员 7% 和 9%，尽管公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在 2018 年裁员后曾承诺，公司将永远不会再做出类似举动。

但是，特斯拉在 2019 年还是裁员了。而且，裁员一个月后，特斯拉又告知销售人员，计划关闭大部分门店。数周后，特斯拉放弃了这一立场；但在此之前，特斯拉已经关闭了 10% 的门店，并表示正考虑关闭剩余门店的 20%。

截至 2019 年底，特斯拉的员工数量为 48,016 人，略低于一年前的 48,817 人。

这样的频繁裁员让一些特斯拉员工感到，他们的工作岗位并不完全安全。四位特斯拉现任销售人员表示，他们对自己的工作保障感到担忧。由于担心遭到特斯拉的报复，四人都要求匿名。

一位目前在西海岸工作的销售人员说：“在特斯拉，感觉每天都有一把斧头在我们头上。他们在没有通知的情况下就裁员，他们就是因此而臭名昭著。”

今年 3 月，当马斯克告诉特斯拉所有员工，如果他们生病或担心新冠病毒，可以呆在家里。但三名销售人员表示，他们担心在家呆得太久的潜在后果。

一位来自中西部的特斯拉销售人员在 3 月时曾表示：“如果因为市场需求降低了，特斯拉必须要决定哪些人可以留下；在这种情况下，他们可能更愿意留住那些疫情期间仍在工作的人，而不是留在家里的人。”

大约一个月后，特斯拉让约一半的车辆销售和交付人员休假，并在全公司范围内进行了临时减薪。

另一位在西海岸工作的销售人员说：“当公司不得不让我们休无薪假期时，我们现在意识到，我们的工作并没有那么稳定。”

对此，特斯拉尚未发表评论。