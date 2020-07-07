华为 TaiShan 200 服务器 SPEC 权威跑分出炉：基于鲲鹏 920，四路 256 核心

IT之家7月7日消息 2020 年 6 月 30 日，国际权威标准性能评测组织 SPEC(Standard Performance Evaluation Corporation)在其官网发布了由鹏城实验室作为 SPEC 会员提交的全球首个基于麒麟操作系统的 ARM 架构 SPEC CPU2017 测试报告。

从 SPEC 组织已公布的 SPEC CPU2017 结果来看，四路 256 核华为 TaiShan 200 2480 服务器 628 分的跑分，在 2020Q2 所有 434 个结果中排名第 11，与其他厂商的 X86 服务器相比毫不逊色。值得一提的是，此次测评搭载的操作系统是 Kylin V10 版本。

IT之家了解到，本次华为 TaiShan 200 2480 服务器基于华为鲲鹏920 7260处理器，主频2.6GHz，每颗64核心(8M一级缓存＋32MB二级缓存＋64MB三级缓存)，四路组成总计256个核心，同时搭配1TB内存、960GB SAS固态硬盘。

SPEC 成立于 1988 年，是由斯坦福大学、清华大学、微软、等全球几十所知名大学、研究机构、IT企业组成，是一个全球性的、权威的第三方应用性能测试组织，它旨在确立、修改以及认定一系列服务器应用性能评估的标准。最新基准 SPEC CPU 2017：是一套 CPU 子系统测试工具，包括 4 大种类共 43 个测试，包括在测试整型速度、浮点运算速度的性能测试 SPECspeed 2017、SPECspeed 2017 Floating Point 以及测试整型并发速率和浮点并发速率 SPECrate 2017 Integer 和 SPECrate 2017 Floating Point 。借助于 OpenMP 多线程 API，SPEC CPU 2017 还可以在测试过程中监控功耗。

一直以来，SPEC CPU 都是全球各大服务器厂商比拼性能和市场推广的重要平台，而 SPEC 官网发布的 CPU 报告主要以 X86 架构的 Intel 和 AMD 芯片为主。