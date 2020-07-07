特斯拉股价飙升：新增市值超过福特

7 月 7 日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉股价飙升 13.48%，报收于每股 1371.58 美元，再创历史新高。此前，多位分析师在特斯拉宣布强劲的季度交付数据后上调了其目标股价。

图：特斯拉公司首席执行官埃隆 · 马斯克

特斯拉股票在过去五个交易日内累计增长了 40% 以上，周一当天涨幅使该公司市值增加了 300 亿美元，超过了福特汽车公司目前 250 亿美元的整体市值。

JMP Securities 分析师约瑟夫 · 奥沙（Joseph Osha）将特斯拉目标股价从 1050 美元上调至 1500 美元，此前特斯拉公布的第二季度汽车交付量超过分析师预期。奥沙还预测，到 2025 年，特斯拉的年销售额可能会达到 1000 亿美元。

摩根大通将特斯拉目标股价从 275 美元上调至 295 美元，评级为 “减持”，而德意志银行从 900 美元上调至 1000 美元。Refinitiv 汇总的数据显示，分析师们预测特斯拉目标股价中值为 675 美元，而其目前的价格为 1372 美元。

特斯拉稳健的交付数据提高了人们对第二季度盈利的预期，这将标志着特斯拉历史上首次连续四个季度实现盈利。不过，随着特斯拉股价在过去一年上涨近 500%，许多投资者认为这波涨势难以为继。

在周一股价飙升之后，特斯拉市值达到了 2450 亿美元，扩大了其作为全球市值最高汽车制造商的领先地位。截至本文发稿时，特斯拉股价盘后又上涨了 3.97%，目前为每股 1426.1 美元。