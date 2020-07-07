2020/7/7 08:00 5G 国际标准制定中的中国力量

北京时间 7 月 3 日晚 23 点，在 3GPP TSG 第 88 次会议上，5G R16 标准宣布冻结，意味着 5G 第一个演进版本标准正式完成。

本次冻结的 5G R16，实现了从 “能用”到 “好用”的升级，围绕 “新能力拓展”、“现有能力挖潜”和 “运维降本增效”等三个方面，进一步增强了 5G 更好服务行业应用的能力，不但提高了运营商的 5G 运营效益，而且也将提升社会生产效率。

5G R16 标准的冻结，标志着真正的 5G 1.0 版本正式上线，使 5G 具备了进一步走入各行各业并助力社会经济的数字转型的功能。在 5G R16 标准制定中，以中国移动为代表的运营商和以华为为代表的通信企业充分展现了在国际标准制定中的中国力量。

一、中国移动一马当先成为全球引领

中国移动在 R16 标准化中继续发挥主力军作用，提交技术提案 3000 余篇，占全球运营商提案总数的三成以上，主导完成 15 项技术标准制定工作，包括旨在降本增效的无线数据采集与应用、服务化架构框架及接口增强、应对大气波导的远端站干扰消除、高铁场景性能提升、服务质量保障管理、增加部署灵活度的非同步载波聚合、虚拟化策略管理提升、提高上行覆盖的高功率终端技术、安全能力服务开放等。

二、中国电信推动核心标准纳入全球规范

在 3GPP R16 标准中，中国电信主导完成 10 项技术标准制定，包括非公共网络组网、移动性增强、5G 性能指标定义与增强等关键标准领域。R16 标准周期内，在 3GPP RAN，中国电信主导立项数列位全球运营商第一，提交提案数位列全球运营商第三。尤其值得重点关注的是，中国电信引领完成的 5G 超级上行核心标准，作为 5G R16 的关键特性之一，在此次会议上获得通过，纳入 3GPP 全球统一规范。

三、中国联通率先完成涉及 FDD 高功率终端

中国联通在 R16 标准化中继续发挥重要作用，提交技术提案 1000 余篇，主导完成 6 项技术标准制定，包括 NR 2.1GHz 大带宽、从 5G 到 3G 的语音业务连续性、FDD-TDD 双连接高功率终端、4G 和 5G 基站一致性架构演进等。其中，2.1GHz 大带宽立项引领 5G 共建共享全球产业链发展；高功率终端弥补 5G 上行覆盖短板，首次完成涉及 FDD 频段的高功率终端。

四、中国企业已经成为 3GPP 的领军力量

5G 技术标准制定是全球产业团结协作的结晶。在此次 5G 通信标准制定过程中，除了以中国移动为代表的三大运营商在 5G 标准制定方面展现的中国力量之外，包括华为、中兴、大唐等网络设备商，海思、联发科、展讯等芯片厂商，OPPO、vivo 等终端厂商在内的中国通信企业也发挥了非常重要的作用。

在 3GPP（第三代合作伙伴计划）的席位中，目前中国厂商的数量也已非常可观。截至 2020 年 5 月 29 日，3GPP 已拥有超过 700 个成员，覆盖全球电信运营商、设备制造服务商、终端厂商等产业链上下游企业，其中中国有 124 个成员，占比约为 17.7%，成员数量排名靠前。

除了成员数量多之外，中国企业在智慧贡献方面的作用更为明显。3GPP RAN 全会副主席、中国移动首席专家徐晓东表示，据不完全统计，在全球运营商对 R16 标准的文稿贡献中，我国三大运营商的贡献占比达四成左右。根据欧洲欧洲电信标准化协会（简称 ETSI）公布的最新 5G 标准必要专利声明量排名统计，中国企业的 5G 专利数量占比也达到 32.97%，占比不但全球最高，而且远超排名第二的韩国（韩国企业的 5G 必要专利声明全球占比约为 25%）。

从 1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 并跑到现在的 5G 引领，我国在全球通信技术发展中正扮演越来越重要的角色。未来随着新基建的强力推动，我国的 5G 建设、运营和创新将进一步提速。按照目前的发展趋势，我国在以 5G 为代表的全球通信技术和通信产业中的地位与话语权必将日与俱增。