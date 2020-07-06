越南生产出其首款 5G 智能手机：骁龙 765G +4000 mAh 电池

IT之家 7 月 6 日消息 路透社消息，越南 Vingroup 旗下的 VinSmart 宣布，已与美国高通公司合作生产出了越南首款 5G 智能手机 Vsmart Aris 5G。

IT之家了解到，这款手机搭载高通骁龙 765G 处理器以及一枚量子安全芯片，采用 Super-AMOLED 6.39 英寸屏幕并辅以 8GB 运行内存和 4000 mAh 电池。而该公司没有透露计划何时将这款手机推向市场，以及计划生产的数量。