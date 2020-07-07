苹果 27 寸 iMac 供应量持续减少：两个月才能收到机器

▲ 传说中的新iMac

据外媒 macrumors 报道，在新 iMac 传闻满天飞的背景下，苹果目前 27 英寸 iMac 的供应量持续减少，中高端库存配置现在的出货预估被推迟到 9 月份。

27 寸 iMac 发货延迟

27 英寸 iMac 供货紧张和发货时间延长已经有几个月了，但最近情况持续恶化，用户购买 27 英寸 iMac 居然要要等近两个月才能收到机器。

这一切的根源主要还是因为新 iMac 将要发布的新闻，实际上有关 iMac 即将更新的新闻可以追溯到 3 月份了。

当时爆料者 CoinX 的消息有板有眼，新的 iMac 很快到来。几周后，下半年将有一款 23 英寸 iMac 新机的消息浮出水面，而彭博社的名记马克 - 古尔曼（（Mark Gurman））指出，可能包括重新设计的 iMac 更新将在今年晚些时候到来。

随着 WWDC 的临近，有关新 iMac 的报道更加让人们相信，采用 “iPad Pro 设计语言 ”的 iMac 将是 WWDC 上唯一的硬件产品。后来的事情大家都知道了，WWDC 的重头戏是苹果宣布 Mac 将采用自研芯片，没有任何硬件产品发布。

究其原因可能是苹果在 Mac 产品线上向苹果处理器的过渡。著名分析师郭明錤表示，重新设计的 24 英寸 iMac 将是首批转向苹果处理器的机器之一。

郭明錤还透露，目前基于英特尔处理器的 iMac 将在今年第三季度获得一次更新，预计在 9 月底之前。事实上我们已经看到了最近的 Geekbench 基准测试，这款 iMac 显然是搭载了未发布的英特尔 Comet Lake-S 和 AMD 图形处理器。

那么我们什么时候才能看到下一次 iMac 的更新呢？目前还没有特别靠谱的消息，但据传苹果将在年底前发布基于苹果处理器的 iMac，看来即使现在更新，也会留下一个相对较短的更新周期，除非苹果想让基于苹果芯片的 iMac 和基于英特尔处理器的机型一起销售。