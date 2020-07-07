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消息称苹果将 AMD GPU 支持从 macOS ARM64 中删除

2020/7/7 7:39:40来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月7日消息  推特网友 @never_released 今日在 WWDC 2020 苹果开发者中心的视频资料里发现了苹果官方的一个对比图，图中将支持 AMD GPU 的字眼删除了，同时换成了 “Apple GPU”，这或将代表苹果正在自研 Mac 搭载的全新 GPU 芯片

▲ 图源苹果开发者官网

IT之家了解到，苹果在今年 WWDC 大会上正式发布了基于自家 ARM 芯片的 Mac。根据爆料者 @_rogame 的消息，新 Mac 测试机所搭载的 A12Z GPU 跑分已经超过了 R5 4500U 搭载的 Vega6，同时超过了 i7-1065G7 的 64EU 核显。而在 Geekbench 5 基准测试中，测试机所搭载的 A12Z 通过”Rosetta 2“翻译层后在单核测试中所表现出的性能也优于 Surface Pro X 中的高通 SQ1 ARM 处理器。

苹果计划将于今年年底推出首个采用 Apple 芯片的 Mac 电脑，并在两年内完成过渡。而据天风证券分析师郭明錤分析，预计苹果最快在 2020 第四季度末或 2021 年第一季度初推出搭载 Apple 5nm 处理器的 ARM Mac 产品，首发产品有望为 13.3 寸 MacBook Pro 与采用全新外观设计的 24 寸 iMac 两款电脑。此外，郭明錤还预测称自 2021 年开始，所有的新款 Mac 机型均将配备 Apple ARM 处理器。

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关键词：苹果AMDmac

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